Caro Avvenire, desidero dedicare un pensiero a Corrado Augias, che considero uno dei più illuminati protagonisti della nostra cultura. Conservo come un dono prezioso il commento che nel 2020 dedicò a una lettera al suo giornale, nella quale mi sono profondamente riconosciuto. Scriveva che noi lettori rappresentavamo «un sondaggio quotidiano degli umori del lettorato e un complemento agli editoriali». Oggi desidero ringraziarlo per ciò che è stato e per l’esempio di vita che ci lascia. Vorrei, infine, trasmettergli una mia intima convinzione. Si dichiarava ateo, ma la sua rettitudine, il modo in cui ha vissuto, l’educazione e il rispetto verso gli altri, il valore dei suoi scritti e l’ammirazione e l’amore che ha sempre nutrito per Cristo Gesù mi inducono a pensare che, pur senza rendersene conto, abbia saputo conquistarsi un posto speciale nel Regno di Dio: quello riservato ai Giusti.

Raffaele Pisani

Caro Avvenire, in passato ho avuto modo di dialogare con il dottor Augias nella rubrica che curava sul giornale con il quale collaborava: più volte ci siamo confrontati su tematiche di attualità tra le quali, per esempio, la visione cristiana del fine vita. Ci sono diverse mie lettere pubblicate sul suo giornale e le relative risposte, tutte improntate al reciproco rispetto. È tornato ora a circolare un video nel quale Augias afferma che l’espressione cristiana secondo la quale «la vita è un dono» è una «sciocchezza», in quanto un «dono» lo si dà per sempre, ma la morte ci priva di questo dono. Ora, mi piacerebbe idealmente confidare a Corrado Augias che per noi cristiani il dono della vita è per sempre; la morte è infatti il compimento della sua pienezza: la vita per l’eternità. Da credente, confido che oggi lo sappia molto meglio di noi.

Don Felice Bacco

Canosa di Puglia

Caro Pisani e caro don Bacco,

la morte di Corrado Augias ha rattristato molti dei suoi numerosi lettori e telespettatori, me compreso. È stata anche l’occasione per polemiche e controversie legate alla sua collocazione politica e alle sue scelte di fine vita. «Avvenire» non si è sottratto al dovere di darne conto (lo dico con affetto a qualche amico distratto), sia con Caro Pisani e caro don Bacco,la morte di Corrado Augias ha rattristato molti dei suoi numerosi lettori e telespettatori, me compreso. È stata anche l’occasione per polemiche e controversie legate alla sua collocazione politica e alle sue scelte di fine vita. «Avvenire» non si è sottratto al dovere di darne conto (lo dico con affetto a qualche amico distratto), sia con il bel ritratto che gli ha dedicato Alessandro Zaccuri sia con gli interventi puntuali e simpatetici di Gian Luigi Gigli e di Maurizio Patriciello . È sempre difficile fare bilanci a caldo del valore e del rilievo di un intellettuale pubblico quale Augias è sicuramente stato, anche se la carriera del giornalista e scrittore è stata lunga e articolata. Oltre a non averne titolo, non è questo che voglio fare qui. Chi è apparso, e probabilmente è stato, una «brava persona», divenuto volto familiare attraverso la televisione, suscita spesso un cordoglio genuino al momento della sua scomparsa, come se un amico sincero se ne andasse. E ciò, per tanti, va oltre contrapposizioni ideologiche e scelte personali. Sui media vi sono stati omaggi talvolta enfatici, mentre alcune testate vicine al centrodestra hanno usato toni livorosi, persino nei giorni del lutto, verso chi consideravano un esponente «fazioso» della sinistra. Augias era lontano dal marxismo e, pur essendo in maggiore sintonia con il fronte radical-progressista, a quest’ultimo non ha risparmiato critiche, mantenendo la propria indipendenza di pensiero.

Veniamo quindi a un tema forse più spinoso, che le vostre lettere, cari amici, rilanciano. Come ci si dovrebbe rapportare con un autore che ha fatto dell’ateismo una sua convinzione manifesta e nello stesso tempo ha scritto e indagato sul cristianesimo e la fede? Il cardinale Matteo Zuppi si è impegnato in un dialogo profondo, riproposto nell’edizione speciale postuma della «Torre di Babele», voluta da Augias per il suo commiato dal pubblico di La7. Monsignor Vincenzo Paglia ha ricordato i suoi frequenti, intensi scambi con il giornalista. C’è però una frase che mi ha colpito nell’affettuoso ricordo tratteggiato da don Patriciello. Disse anni fa padre Maurizio ad Augias, a proposito di una dolorosa vicenda di Caivano: «Dottore, lei fa di tutto per distruggerla, la Chiesa, poi ha nostalgia di quando contava di più?». Non so se Corrado Augias avesse intenzione di ridimensionare l’influenza culturale del cattolicesimo in Italia – un obiettivo consono alla sua prospettiva e alla sua attività professionale. Di certo si è confrontato, il più delle volte in modo trasparente, con il fenomeno religioso. Nella Premessa a Inchiesta su Gesù, libro scritto con lo studioso Mauro Pesce nel 2006, che ha contribuito a divulgare la ricerca storica sui Vangeli, Augias dichiara la propria «curiosità», anzi la propria «ansia» di sapere di più sull’«immensa figura» dell’«uomo che ha cambiato il mondo». Il volume è stato assai letto e anche contestato, per la supposta pretesa di separare la vita e l’insegnamento del Maestro dalla dimensione trascendente e soprannaturale del Figlio di Dio.