Caro Avvenire,

dopo decenni di guerra alla droga, una domanda resta aperta: cosa abbiamo davvero ottenuto? Le sostanze continuano a circolare, le organizzazioni criminali prosperano e troppe persone vivono il disagio e la dipendenza in solitudine. Riconoscere questo fallimento non significa sottovalutare il problema. Al contrario, significa affrontarlo in modo più serio. Accanto al contrasto dei traffici illegali servono prevenzione, educazione, servizi di prossimità e percorsi di recupero. Perché la dipendenza non si risolve con la sola repressione. Le politiche sulle droghe parlano anche della società che vogliamo essere. Una società che si limita a punire rischia di aumentare l’esclusione; una società che investe nella responsabilità, nella cura e nelle relazioni umane crea invece le condizioni per affrontare davvero il problema.

Andrea Zirilli

Caro Zirilli,

quando un tema vasto, importante e delicato viene incorniciato in categorie generali cariche di giudizi morali più che fondate sui dati, il rischio di non cogliere ciò che davvero accade diventa molto alto, facendoci perdere di vista anche i modi migliori per raggiungere i nostri obiettivi. Per venire alla concretezza del suo appello, parlare di “guerra alla droga” che è “fallita”, intesa come politica di rigoroso proibizionismo, nasconde una serie di fatti rilevanti. I dati degli ultimi quarant’anni in Italia mostrano infatti un quadro più articolato, con risultati importanti almeno sotto alcuni aspetti. Il primo, e forse cruciale, è quello dei decessi: si è passati da 1.383 morti per overdose nel 1991 ai 231 del 2024. Le motivazioni di questo calo rimangono complesse e non ascrivibili solo alle iniziative per la riduzione del danno, che sono diventate più specifiche ed efficaci. Questo dice che il problema è stato affrontato in modo “serio”. Come considerazione generale, si può dire che probabilmente l’Italia ha ottenuto successi significativi nel contenimento di alcuni degli effetti più gravi della tossicodipendenza, ma non ha eliminato né ridotto stabilmente il mercato delle droghe illegali. Naturalmente, le sostanze psicoattive, soprattutto quelle che creano dipendenza, possono risultare gravemente dannose per diversi motivi, anche se non portano a esiti fatali diretti. Per questo ha senso investire sulla prevenzione e l’educazione, come giustamente sottolinea, caro Zirilli. La ricerca ci dice però che le tradizionali lezioni nelle scuole, nelle quali gli insegnanti o un esperto descrivono i pericoli delle droghe oppure vengono presentate testimonianze particolarmente drammatiche, non si rivelano molto efficaci nel ridurre l’assunzione. La domanda qui sorge immediata. La prevenzione deve limitarsi a scoraggiare il consumo attraverso la rappresentazione dei suoi pericoli, oppure deve anche cercare di comprendere perché tante persone, soprattutto giovani, trovino attraente l’uso di sostanze psicoattive, alcol compreso? È difficile negare che gli esseri umani sembrino manifestare una diffusa propensione a modificare intenzionalmente i propri stati mentali. Con questa espressione si intende almeno la ricerca di piacere, euforia o rilassamento; l’aumento della socialità e dei rapporti interpersonali; la riduzione temporanea di ansia, dolore e sofferenza.

Il caso dell’alcol è istruttivo: in Italia il consumo complessivo è diminuito fortemente negli ultimi decenni, senza che fosse introdotto alcun divieto. Eppure, persistono forme di eccesso particolarmente rischiose, soprattutto fra i giovani. Questo suggerisce che le abitudini possono cambiare profondamente, ma che contano anche le motivazioni, le modalità e i contesti del bere alcolici. In un mondo ideale, nessuno dovrebbe essere spinto dal disagio o dalla sofferenza a cercare nelle sostanze una via di fuga dalla propria condizione. Ma non siamo in una società perfetta, e lo Stato non ha il compito di dire ai suoi cittadini come comportarsi in tutti gli ambiti dell’esistenza. Non sto difendendo il diritto a drogarsi, sia chiaro: personalmente, non ho mai fatto nemmeno un “tiro” di spinello e lo sconsiglierei a chiunque. Penso invece che non ci si debba illudere di poter eradicare del tutto l’impulso a provare sensazioni alterate o potenziate. Quindi, si deve in primo luogo rendere attiva un’infrastruttura socio-sanitaria che funga da rete di protezione e da via d’uscita dalle dipendenze. Sappiamo che sono numerose e meritorie le realtà cattoliche e laiche, nella forma di comunità di recupero, che svolgono una preziosa opera di sostegno e di accompagnamento. Va poi combattuta la criminalità organizzata, italiana o straniera, che prospera con il traffico illegale, portando corruzione, violenza e inquinamento del tessuto sociale ed economico. Su questo versante andrebbe svolta una campagna di informazione e di sensibilizzazione più capillare. Chi compra cocaina o anfetamine sul mercato nero alimenta una catena criminale che coinvolge spesso più Paesi e va dai luoghi di produzione (e sfruttamento) fino alle piazze di vendita al dettaglio, dove regna il degrado, passando per i boss che si arricchiscono ed esercitano il loro potere pernicioso in tanti altri settori. Se si mostrasse l’immagine di un filo sporco di sangue che collega una singola dose comprata nei giardini sotto casa a una coltivazione controllata dai narcotrafficanti in America Latina o a un laboratorio clandestino dall’altra parte del mondo, forse la dissuasione sarebbe più forte.

In conclusione, dovremmo puntare alla riduzione dei comportamenti rischiosi per sé e per gli altri (quanti incidenti, quanti reati, quante famiglie rovinate dalle droghe e dall’alcol) e delle conseguenze negative (sulla salute, sul lavoro, sulle relazioni). La riduzione dei consumi è certamente una, non l’unica, delle strade per raggiungere questi obiettivi. Tuttavia, temo che la semplice demonizzazione di tutto ciò che può alterare artificialmente le nostre condizioni cognitive ed emotive non ci porterà ai risultati sperati.