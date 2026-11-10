«Per i giovani più lavoro manuale». Dignità per tutti. Ma attenti all’IA

Caro Avvenire, vi scrivo da lettore e da professionista che vive il mondo della produzione e della manifattura industriale: sono un verniciatore industriale e tecnico di processo. Seguendo il vostro dibattito sul disallineamento tra scuola, lavoro e giovani, vorrei ribaltare la prospettiva comune. Credo che il vero scandalo oggi non sia solo che i giovani snobbano i lavori manuali, ma anche che gli adulti continuino a spingerli verso percorsi accademici e scrivanie digitali che l’intelligenza artificiale e l’automazione spazzeranno via, dimenticando che il vero bastione sicuro, tecnologico e insostituibile del futuro si trova nei reparti industriali. L’intelligenza artificiale e gli algoritmi stanno divorando le professioni dei colletti bianchi. Chi non è sostituibile da un server? Chi sa mettere le mani sulla materia viva. Chi entra in una cabina di verniciatura o in un reparto ad alta tecnologia, gestisce la chimica complessa dei trattamenti superficiali, interpreta i micron di tolleranza e trasforma un blocco di metallo grezzo nel pezzo perfetto che partirà per i porti di tutto il mondo.

Amir Tokmic

Caro Tokmic, la sua lettera contiene due messaggi che meritano di essere discussi: non dobbiamo svalutare i lavori che hanno a che fare con la produzione materiale; i mestieri manuali sono quelli che resisteranno alla sostituzione digitale. A mio parere, il primo è cruciale e va amplificato, mentre temo che il secondo si rivelerà una speranza mal riposta fin dall’inizio. Lasciamo da parte per un attimo l’intelligenza artificiale (IA). È indubbio che esista un pregiudizio a favore delle occupazioni intellettuali, “pulite” (anche in senso letterale). C’è, tra le altre, una motivazione genealogica: sono state quelle che hanno accompagnato l’esercizio del potere (insieme all’attività militare) nelle società antiche fino a oggi, dagli scribi del faraone ai burocrati dello Stato moderno e ai manager dell’impresa privata, con il corredo di professionisti ed esperti, sostanzialmente a numero chiuso, che fanno da secondo cerchio. Non si tratta di una critica sociologica radicale alla Michel Foucault, ma di una semplice constatazione. Quelle posizioni erano le più prestigiose e spesso anche le più soddisfacenti, quindi le più ambite. Attualmente, vi sono diversi modi di diventare ricchi e famosi, se questo si desidera, ma nessuno passa dalla fabbrica “sporca”: pensiamo alla finanza, alla moda, allo spettacolo e allo sport (si faccia caso che queste sono ancora tutte sezioni specifiche nei principali mass media).

Abbiamo visto che cosa ha comportato questa frattura sociale, quando anche una parte della sinistra, negli Stati Uniti, ha spinto per il progresso dei gruppi più disagiati attraverso l’istruzione superiore. Idealmente, un ottimo proposito, che però si scontra con la realtà di un sistema universitario costoso e tuttora elitario. Il risultato è una frustrazione persino maggiore per chi viene invitato a migliorare con la laurea la propria condizione e poi non riesce a raggiungerla. In Italia, ahinoi, abbiamo assistito a una denigrazione del sapere e della ricerca da parte di esponenti politici, e troppo pochi studenti proseguono gli studi dopo le scuole superiori. Anche nel nostro Paese, però, mancano operai, infermieri e addetti al terziario o all’agricoltura: settori economici in cui il contributo degli stranieri risulta indispensabile. Ovviamente, dichiarando il mio conflitto di interessi, sono pienamente convinto che frequentare l’università sia importante e contribuisca a formare cittadini capaci di svolgere meglio qualunque attività cui si dedichino successivamente. Ciò non toglie che potremmo elencare numerose persone senza titoli accademici da cui possiamo imparare molto in ogni campo. Come si costruisce allora un equilibrio più sostenibile? Innanzitutto, mi pare, aumentando le retribuzioni più basse e riducendo per quanto possibile le disuguaglianze sfacciate. E alimentando una cultura che valorizzi tutti i mestieri che contribuiscono al benessere collettivo: il rispetto dell’ambiente passa anche dal meccanico che ripara le biciclette; una nazione che invecchia non può prescindere da badanti e infermieri; le meraviglie dell’architettura contemporanea hanno bisogno di mille abili muratori e carpentieri. Magari persino laureati, per la loro crescita personale, come Luigino Bruni ha suggerito in passato su queste pagine.

Ma questo idilliaco scenario di una società che riconosce pari dignità e rispetto a ogni lavoratore, caro Tokmic, è messo a rischio dalla diffusione su larga scala dell’IA. Algoritmi sempre più sofisticati abbinati a robot sempre più efficienti potranno prendere il posto degli umani in un numero crescente di processi produttivi. Anzi, mi pare proprio che l’automazione in ambito industriale sia diventata pervasiva già prima dell’ultima ondata dell’intelligenza artificiale. Saranno forse i ruoli di ragioniere, avvocato e giornalista a essere minacciati prima di quelli di tecnico specializzato? Può darsi, ma ho paura che nessuno rimarrà completamente al riparo. Allora il tema non sarà più la scelta tra professioni e la medesima considerazione da attribuire a ciascuno, bensì la scarsità di posti di lavoro. Nelle prefigurazioni più ottimistiche, come quelle formulate da John Maynard Keynes nel saggio “Le possibilità economiche per i nostri nipoti” (1930) e tornate recentemente in auge con l’avvento dell’IA, avremo sufficiente ricchezza per garantire un buon tenore di vita a ogni individuo. L’unico problema sarà come riempire il tempo libero (non un problema banale, secondo me). Nelle previsioni meno rosee, invece, si moltiplicheranno i disoccupati poveri e depressi, perché scalzati da una macchina più efficiente di loro. Sul medio termine, ho l’impressione che i rischi tenderanno a prevalere sui benefici. Ma indovinare il futuro pur ravvicinato, nell’era del rapidissimo cambiamento tecnologico, è diventata impresa quasi impossibile. Molto dipenderà anche da come sapremo distribuire la ricchezza prodotta dalle macchine. Nel frattempo, dovremmo mettere testa e braccia nel cercare di guidare queste transizioni per evitare che il progresso escluda proprio coloro che lo rendono possibile.