Caro Avvenire, il calcio non è un palcoscenico per operazioni di marketing. Anche se il protagonista si chiama Ronaldinho. Non discuto il campione, non dimentico il suo talento e la sua magia. Mi permetto, però, di contestare ciò che è accaduto domenica scorsa. A 46 anni, dopo undici anni dall’ultima partita ufficiale, Ronaldinho è tornato a giocare in una partita di Serie C a Ravenna, dove è stato ingaggiato dal presidente Cipriani, suo amico di lunga data. Un’operazione che, al di là del richiamo mediatico, mi lascia parecchie perplessità. Il problema è il messaggio che si trasmette quando una competizione ufficiale diventa il contenitore di un’operazione commerciale. E qui entra in gioco il calcio che non vediamo nelle fotografie, quello fatto di sacrifici quotidiani, allenamenti, trasferte, stipendi spesso modesti e ragazzi che cercano di conquistarsi un posto con il sudore. Per loro la Serie C non è uno spettacolo, è un lavoro, una possibilità di costruirsi un futuro. Non ho nulla contro lo spettacolo, ma credo che esistano luoghi e occasioni più appropriate per celebrare le vecchie glorie. Il calcio può anche vivere di nostalgia, ma non dovrebbe perdere la propria dignità sportiva per inseguire qualche biglietto in più.

Francesco Vitale

Caro Vitale, con il suo garbato lamento, possiamo concederci una parentesi di cultura pop dentro un panorama grigio e teso in cui il mondo osserva con trepidazione l’inedito vertice a tre dei maggiori (ma non per questo più democratici) leader mondiali. Su questo piano, ricorderà il bel testo poetico di Roberto Roversi messo in musica dagli Stadio di Gaetano Curreri nel 1984: “Chiedi chi erano i Beatles / Chiedilo ad una ragazza di 15 anni di età / tu chiedi chi erano i Beatles e lei ti risponderà… / la ragazzina bellina col suo sguardo garbato, gli occhiali e con la vocina / ma chi erano mai questi Beatles? / Lei ti risponderà: / I Beatles non li conosco…”. Mi è tornata in mente questa canzone perché immagino che per moltissimi giovani Ronaldinho non rappresenti una vecchia gloria fuori forma e fuori posto su un campo di Serie C: semplicemente ne ignorano la figura e il valore calcistico. Su quest’ultimo qualche riga va dunque spesa: il fuoriclasse brasiliano ha vinto il Mondiale con la nazionale verdeoro nel 2002, il Pallone d’Oro nel 2005, la Champions League con il Barcellona nel 2006 e la Copa Libertadores con l’Atlético Mineiro nel 2013. E anche lo scudetto con il Milan nel 2011, pur giocando solo undici partite. Per gli appassionati di calcio, un suo gol leggendario è quello su punizione – la sua specialità – che decise il quarto di finale contro l’Inghilterra ai Campionati in Corea del Sud e Giappone.

Se i ragazzi hanno vissuto meno e inevitabilmente possiedono una memoria breve (in una pubblicità recente, infatti, sono colpiti dalle sue scarpe senza riconoscerlo), capisco come del revival vi sia una grande industria, che tira molto in un Paese sempre più anziano e poco ottimista, maggiormente propenso a guardare indietro con rimpianto che a scrutare il futuro con desideri e progetti. Forse la sensazione di disagio che esprime, caro Vitale, viene proprio da qui. I giocatori della terza serie corrono e sudano per conquistarsi un posto nelle leghe superiori. E anche se non ci riescono, danno dignità a un campionato che per gli appassionati può avere fascino e suscitare passioni forti quanto quelle accese nelle grandi piazze del pallone. Insomma, i tanti “sconosciuti” che vanno in campo ogni fine settimana lavorano e lottano per costruire il presente e il domani. Celebrare il passato sembra dire che l’oggi vale poco.

D’altra parte, mi viene da obiettare, un singolo evento-nostalgia con Ronaldinho ha anche la funzione positiva di dare visibilità a sfide che sui media nazionali non ottengono, comprensibilmente, molto spazio. Certo, finito lo spettacolo – non granché stando alle cronache – della stella tramontata che per un giorno si rimette gli scarpini, tutto rischia di tornare come prima. Ma non dobbiamo cedere alla rassegnazione, caro Vitale. E qui vedo il messaggio più generale del suo sfogo, che si potrebbe ritenere persino eccessivo rispetto alla specifica vicenda e invece ci consegna uno stimolo assai utile. Abbiamo bisogno di più fantasia, più sperimentazione, più apertura al nuovo. Nella cultura, nell’arte, nello spettacolo, nella comunicazione dovremmo andare oltre ciò che ha funzionato ed è piaciuto per rischiare forme e percorsi inediti. Gli studenti in corteo di queste settimane forse reclamano anche questo: non ci lasciate spazio, voi adulti vi inchiodate alle vostre comode posizioni, rendete impervio il ricambio generazionale, preferite persino puntare ancora su un Ronaldinho che in campo al massimo cammina… Pensiamoci.