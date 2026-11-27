Tutto cominciò con una cotta per un ragazzo del liceo. Theresa Flores aveva quindici anni e si era appena trasferita con i genitori e i fratelli in un sobborgo “bene” di Detroit. Nuova in città, con pochi amici, aveva perso la testa per un compagno di scuola. «Per sei mesi fu gentile, dolcissimo», ricorda. Un giorno le offrì di accompagnarla a casa in macchina, invece la portò in un hotel. Qui la drogò, violentò e fotografò. Terrorizzata all’idea che la sua famiglia l’avrebbe incolpata per l’accaduto, Flores decise di non dire nulla a nessuno. Fu l'inizio di un lungo incubo.

Il ragazzo faceva parte di un giro di trafficanti e quelle foto furono la base del loro ricatto: «Le mostreremo a tuo padre e a tutti i tuoi amici», le dicevano. Per due anni fu venduta a decine di uomini e condusse una doppia vita: schiavitù sessuale consumata nei motel della periferia di sera, mentre di giorno andava la scuola e in parrocchia. «I momenti più bui – racconta – li ho vissuti nei bagni di quei motel, sola, senza sapere come liberarmi. Pregavo, ma non sapevo chi mi sentisse». Una notte la polizia fece irruzione in una stanza d’albergo dopo aver ricevuto una soffiata. Per Flores fu la fine dell’orrore. «E anche delle bugie – dice –. Quel giorno decisi che non mi sarei mai più nascosta».

Oggi Flores ha 52 anni, è un'assistente sociale e un'autrice: il suo libro, The Slave Across the Street , è un bestseller. E Dal trauma ha tratto la battaglia della sua vita: ha fondato Soap, «Salviamo gli adolescenti dalla prostituzione» e una rete di case rifugio per chi vuole rialzarsi dopo la tratta e cerca dignità. Togliere la vergogna è il primo passo che i volontari dei rifugi compiono con le ex schiave, a partire dal primo giorno dalla liberazione. Nelle case che la sua associazione gestisce, infatti, non si usano le parole “vittime” o “sopravvissute”, che Flores considera un prolungamento della violenza subita. «Le chiamiamo tesori, per far capire loro che sono preziose – spiega –, che hanno un valore, che la loro dignità è intatta». Alcune sono giovani americane come lo era Flores, ma molte di più sono straniere, ingannate da false promesse di lavoro ben pagato e di una vita migliore lontano da casa, all’arrivo negli Stati Uniti hanno trovato il lavoro forzato nel commercio del sesso.

Negli Usa, infatti, la tratta è un crimine che colpisce soprattutto gli immigrati, che sono i più esposti: non parlano inglese, non conoscono i propri diritti e temono di essere deportati. Il 72% delle vittime negli Stati Uniti non sono americane e sono per lo più donne, secondo l'Unione americana per le libertà civili (Aclu). L'età media dei nuovi schiavi è vent'anni. Dietro ogni storia, spiega Flores, c'è un inganno costruito su misura. «I trafficanti fanno loro molte promesse – racconta –. Se qualcuno ha competenze specifiche o uno spirito imprenditoriale, le sfruttano, dicendo che negli States guadagnerà di più e potrà aiutare la famiglia a casa. Ma la realtà è un'altra». La radice è spesso la disperazione. «Ci sono casi come il mio, ma oggi è soprattutto la povertà all'origine di questo fenomeno di sfruttamento e violenza», osserva. Migrare per sfuggire alla miseria è un diritto, sottolinea, ma «più si è vulnerabili a causa della povertà, più è probabile accettare occasioni poco chiare che lasciano in situazioni di grande fragilità».

A peggiorare le cose, denuncia, sono stati i tagli agli aiuti allo sviluppo decisi negli ultimi due anni dall’Amministrazione Usa, che hanno colpito non solo i programmi contro la povertà, ma anche le campagne che mettono in guardia le potenziali vittime. Flores spera in un'inversione di rotta. «I governi possono fare qualcosa – dice –, e i governi insieme ai loro cittadini possono fare ancora di più». Proprio per allargare il raggio d’azione della sua organizzazione, Flores ha avviato da qualche anno una collaborazione con la Catholic Sisters Initiative, un programma che sostiene una rete di oltre 700mila religiose impegnate nel mondo contro la tratta e in opere di assistenza. Un approccio internazionale è necessario, avverte Flores, perché i social hanno reso un bersaglio chiunque sia vulnerabile, in ogni classe sociale e Paese. «Senza parlare dell'intelligenza artificiale che permette di individuare in pochi minuti una nuova vittima online», spiega.

Lavorando con Catholic Sisters, Flores ha esteso la sua attività anche ad altri aspetti della schiavitù contemporanea, che sono difficili da sradicare anche quando sono sotto gli occhi di tutti. «Un’università, ad esempio, può essere un ottimo datore di lavoro – spiega –, ma poi appalta all'esterno le pulizie, e sa pochissimo di chi siano quei lavoratori e di come vengano trattati». La parola d'ordine, per Flores, è una sola: collaborare. «Il governo non può farcela da solo. La polizia federale non può farcela da sola. Chi opera nella fede non può farcela da solo. Dobbiamo lavorare tutti insieme – dice –, ma mentre il mondo si fa più complesso, a volte chiudiamo proprio quella collaborazione».

È il messaggio che ha portato di recente a New York, a un evento a margine dell'Assemblea generale dell'Onu. «Una delle cose che avverto – confida – è una certa distanza tra alcune conversazioni che si tengono nelle stanze del potere e la vita reale, allora è fondamentale che chi prende decisioni ascolti chi è sul campo». Come le religiose: «Camminano accanto alla gente, nelle loro comunità, tutti i giorni. Le suore sono lì prima che un progetto internazionale arrivi e restano dopo che è finito». È così, conclude, che si possono notare e aiutare i nuovi schiavi, anche quelli che si nascondono e hanno paura di denunciare i loro sfruttatori.