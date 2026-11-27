L’Avvento – ce l’insegnano le Norme generali per l’ordinamento dell’Anno liturgico e del calendario – ci prepara alla solennità del Natale e, al tempo stesso, «attraverso tale ricordo» ci aiuta a crescere nell’attesa «della seconda venuta del Cristo alla fine dei tempi». D’altronde, in ogni celebrazione eucaristica, non proclamiamo forse che il mistero della fede si sostanzia dell’annuncio della morte e della proclamazione della risurrezione del Signore, nell’attesa che Egli venga? È un tempo, dunque, nel quale siamo chiamati a fare – per dir così – il punto della strada, un bilancio del nostro percorso, perché il Signore tornerà e tutti dovremo comparire davanti al suo tribunale ( Rm 14,0; 2Cor 5,10). In Avvento gli ammonimenti di Francesco risuonano con una forza tutta particolare, perché più volte egli ha messo in guardia tanto i suoi frati quanto le folle che l’ascoltavano sulle piazze delle varie città. Come dimenticare, infatti, le forti prese di posizione che si trovano nei suoi scritti? Ad esempio, nella Lettera ai reggitori dei popoli afferma: «Tutti coloro che dimenticano il Signore e si allontanano dai suoi comandamenti, sono maledetti e saranno dimenticati da lui». Parole che sembrano eccessive sulla bocca dell’Assisiate e che tuttavia non possiamo – né dobbiamo – dimenticare o mettere tra parentesi, perché non una volta sola avvertimenti simili furono da lui proferiti. Avvertimenti, peraltro, fondati su una citazione dal Salmo 119 (118), che al versetto 21 recita: «Tu minacci gli orgogliosi; maledetto chi devìa dai tuoi decreti». Un versetto, questo, citato a più riprese dal Santo... Significativo, in tal senso, è l’ exemplum del morituro impenitente, che si trova al termine della seconda redazione della cosiddetta Lettera ai fedeli : esso ci aiuta, meglio di ogni altro testo, a riascoltare la voce del predicatore Francesco, a comprendere, cioè, il modo in cui incitava le folle a fare penitenza, a lottare contro i nemici di sempre (il mondo, il diavolo, la carne) per sottomettersi invece al «giogo del servizio» e seguire nella libertà l’Altissimo Signore. «Ovunque e in qualsiasi modo – afferma Francesco in quell’ exemplum – un uomo muoia in peccato mortale senza dare soddisfazione, e può farlo e non lo fa, il diavolo rapisce la sua anima dal suo corpo con una angoscia e sofferenza così grande, che nessuno può conoscerla se non colui che la subisce. E tutti i talenti e l’autorità e la scienza che credeva di possedere, gli sono portati via». Francesco, come si vede, non aveva paura a dire le cose con onestà e verità, perché non ricercava un facile consenso, ma era mosso dal desiderio del vero bene della persona, che mira alla salvaguardia dell’uomo tutto intero, anima e corpo. Fosse stato attento a sé stesso e alla propria immagine, si sarebbe astenuto da certi discorsi; invece per Lui Dio veniva sempre prima di tutto e di tutti, poi venivano gli altri e il loro bene autentico, infine, per ultimo, veniva lui. Il problema vero, semmai, è un altro: cioè, che non sempre per noi quello stesso ordine di priorità è altrettanto chiaro...