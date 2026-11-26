Non succedeva dai tempi della Guerra Fredda. Il ministero della Difesa del Regno Unito ha inviato una lettera a circa 100mila riservisti britannici invitandoli ad aggiornare i propri recapiti, a indicare competenze e lavoro attuali e a offrirsi volontari per addestramenti ed esercitazioni militari come la Steadfast Defender della Nato in programma all'inizio del 2027. Firmata dai comandanti di tutte e tre le forze armate di Sua Maestà – British Army, Royal Navy e Royal Air Force – la missiva ha scatenato il panico amplificando la suggestione di una guerra imminente. Il ministro di competenza Wes Streeting è dovuto intervenire a rassicurare gli animi senza tuttavia sorvolare sulla «minaccia crescente» rappresentata da Iran e Russia: «Questo grado di prontezza è una precauzione sensata e necessaria», ha spiegato, aggiungendo: «La gente dovrebbe trovarlo rassicurante anziché allarmante».

È dai tempi della Guerra Fredda che dagli uffici della Difesa a Whitehall, a Londra, non partiva una comunicazione su così larga scala. L’obiettivo, in verità inseguito dai cinque ministri che sono susseguiti negli ultimi sette anni, è riattivare la Riserva Strategica, una sorta di archivio di persone da mobilitare in caso di conflitto. Negli anni Settanta e Ottanta, i riservisti strategici britannici erano centinaia di migliaia; pronti a integrare immediatamente l’esercito regolare, avevano addirittura uniformi ed equipaggiamento in dotazione. Una volta all'anno venivano inoltre convocati per l’addestramento. Attività (non a costo zero) che negli anni successivi al crollo dell'Unione Sovietica sono state gradualmente sorpassate.

Streeting ha sottolineato che l’aggiornamento dell’organico del personale in congedo da convocare, eventualmente, in caso di crisi, nazionale o internazionale, è una «misura precauzionale» oltre che un «passo concreto per rafforzare la preparazione e la deterrenza, contribuendo a ridurre il rischio di conflitto». Tra l’altro, mette al sicuro le autorità dalle critiche: «Tra 20 o 30 anni potrebbero chiederci “perché non eravate pronti?”».

Il dibattito sollevato dall’iniziativa ha portato a galla dettagli che rivelano una certa vulnerabilità della Difesa britannica. L’esercito di Sua Maestà, oggi, conta circa 73 mila soldati in servizio attivo, il numero più basso dai tempi delle guerre napoleoniche. Sarebbero ai minimi storici anche le flotte (sottomarine e di superficie) della Royal Navy già finite al centro di un polverone politico per i forti ritardi registrati nella manutenzione. All’inizio del mese, un sottomarino nucleare armato di missili Trident, l’HMS Vengeance, è rientrato in Scozia dopo un periodo record di 31 settimane sott’acqua.

Il ministro Streeting si trovava a Varsavia la scorsa settimana proprio quando la Russia ha lanciato un missile sull’Ucraina che è poi caduto in territorio polacco, a 96 chilometri dall’esercitazione di 300 soldati britannici della coalizione dei Volenterosi. Il rischio di un’escalation agita da mesi il Paese, già “stressato” dai ripetuti allarmi lanciati dai servizi segreti (l’ultimo è di tre giorni fa) sui rischi di sabotaggio del Cremlino a danno delle infrastrutture britanniche. La campagna “be ready” lanciata il 22 ottobre, incoraggiando l’acquisto di kit di sopravvivenza per 72 ore, ha fatto registrare in un mese un’impennata di vendite di cibo in scatola e latte a lunga conservazione.