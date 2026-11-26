Decine di leggi francesi messe «nel tritadocumenti» da un presidente dal piglio “punk” pronto a sbaragliare la burocrazia. Mezzo milione d’impiegati statali mandati a casa. La fine del sistema pensionistico per ripartizione, fondato sulla solidarietà fra le generazioni. Uno Stato transalpino ridotto all’osso, lasciando come mai prima spazio alla libera imprenditoria. Benvenuti nella Francia promessa da David Lisnard, 57 anni, l’ex neogollista il cui nome spegne ormai il sorriso dell’ultranazionalista Marine Le Pen, fin qui strafavorita della corsa presidenziale. Adesso, persino la leader xenofoba, già reduce da due ballottaggi entrambi persi contro Emmanuel Macron, è data in calo. Segno che l’ascensione costante dell’ultraliberale Lisnard comincia ad aspirare consensi pure fra l’elettorato potenziale dell’ultradestra, ritenuto a lungo dagli esperti inscalfibile.

Ieri, in occasione del congresso annuale dei sindaci di Francia, il primo cittadino di Cannes (la stazione balneare in Costa Azzurra famosa per il festival del cinema) ha potuto esibire tutte le proprie ambizioni davanti a un Paese che comincia a riconoscere in lui un potenziale presidente, nonostante un curriculum atipico per un candidato di peso. Lisnard, infatti, non è mai stato premier, né ministro o parlamentare. Ma si è fatto rivotare ieri, per un terzo mandato, alla guida dei sindaci dei quasi 35mila comuni transalpini.

Per comprendere cosa ciò significhi in termini elettorali, nella Francia odierna, conviene riferirsi all’ultimo “Barometro della fiducia politica”, a cura dei politologi di SciencesPo. Proprio lo studio che mostra come i sindaci e i loro entourage municipali siano rimasti ormai l’unico grado della politica ancora capace di motivare i francesi: ben il 58% di fiducia verso i consigli municipali, contro appena il 20% per la principale Camera parlamentare, l’Assemblea Nazionale. Per il governo centrale, un misero 17%. In altri termini, per molti elettori, quasi tutto ciò che resta di credibile nella politica rimanda ai sindaci.

Fra l’altro, ottenendo il 74% dei voti, Lisnard ha zittito di slancio pure le polemiche su un rischio potenziale di strumentalizzazione dell’Associazione dei primi cittadini quale inedito trampolino d’oro per ambizioni personali nazionali.

Chiaro sembra ormai il sogno del 57enne: che la campagna proiettata verso il primo turno del 18 aprile si trasformi in un marchingegno capace d’ingigantire chi era piccolo e rimpicciolire chi sembrava grande. Un po’ come in certe stampe del geniale artista olandese M. C. Escher.

Le Pen e il “tribuno rosso” anticapitalista Jean-Luc Mélenchon, fin qui considerati da molti senza rivali, sembrano aver capito adesso di non poter più sottovalutare il “boss dei sindaci”, o “il Milei francese”. Un candidato che, come i due fin qui saldamente in testa, si proclama anti-sistema. Ma con la differenza cruciale di non poter essere bollato come estremista: un moderato molto atipico, certo, ma corroborato dalla credibilità dei sindaci, ai quali fra l’altro la Costituzione affida il compito di avallare la candidatura di ogni singolo aspirante all’Eliseo, costretto a trovare ben 500 diversi “padrini” principalmente fra i primi cittadini.

A inizio settimana, un sondaggio Toluna Harris ha piazzato per la prima volta Lisnard al terzo posto con l’11% delle intenzioni di voto, contro appena il 2% lo scorso luglio. Di che stordire l’ex premier Edouard Philippe, convinto fin qui di poter giocare il ruolo del campione dei moderati. Particolarmente sintomatico è pure il “torrente” continuo di nuovi tesserati verso “Nouvelle Energie”, il partito di Lisnard. Sono già più di 150mila: un record assoluto in perfetta controtendenza rispetto all’anemia di cui soffrono tutti gli altri partiti. Forte di questo slancio, Lisnard si dice pronto a partecipare a gennaio a una primaria del centro e centrodestra già accettata pure dall’ex premier Gabriel Attal e dal leader neogollista Bruno Retailleau.