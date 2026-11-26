Daniel Fuentes Castro, economista spagnolo ed esperto di diseguaglianze, insegna all'Università di Alcalà, dopo aver ricoperto incarichi istituzionali per la Presidenza del Governo spagnolo. Autore di analisi e pubblicazioni economiche sul quotidiano El País, di recente ha pubblicato con Shackleton Books "Nadie elige cuando nace" (nessuno scende quando nascere) sulle difficoltà economiche delle nuove generazioni.

Professore, in Spagna, come in Italia, l'accesso alla casa è diventato un tema centrale per la politica. Perché?

Nel caso spagnolo credo ci siano diverse cause. La prima è la brusca recessione economica del 2008, in coincidenza con lo scoppio della bolla immobiliare che aveva portato il settore delle costruzioni ad avere un peso eccessivo sul Pil. La successiva correzione economica ha avuto un impatto sui salari dei giovani che hanno iniziato la loro vita adulta tra il 2008 e il 2010, i più colpiti da quella recessione, e ha ridotto il peso del settore delle costruzioni. Coloro che ora hanno 35 o 40 anni hanno maggiori difficoltà nel comprare casa.

E le altre cause?

Oggi in Spagna siamo quasi 50 milioni di abitanti, qualche anno fa eravamo 47 o 48 milioni, principalmente grazie al contributo positivo dell'immigrazione. Ma l'offerta di alloggi non è in grado di soddisfare la domanda, anche perché oggi ci sono meno operai edili. Poi c’è un’ultima ragione.

Quale?

Il fallimento delle politiche di edilizia popolare. Solo il 3% delle famiglie in Spagna vive in qualche tipo di alloggio sociale.



Il problema abitativo si lega al tema delle diseguaglianze. In Italia, soprattutto nel centrosinistra, si ipotizza una tassa patrimoniale. Può essere una soluzione?

Qui in Spagna siamo nel pieno della campagna elettorale che ci porterà al voto del 29 novembre. E la tassazione patrimoniale è certamente nel dibattito. Credo che quella sugli immobili abbia una sua utilità quando si vuole risolvere il problema della distribuzione del capitale. È un aspetto su cui vale la pena riflettere, soprattutto per quanto riguarda le seconde o terze case. Ma non è una misura che risolverà lo squilibrio tra offerta e domanda di alloggi che abbiamo in questo momento.

Il governo Sánchez ha fatto abbastanza per affrontare questi problemi?

L’economia spagnola è in crescita, crea posti di lavoro, i salari hanno recuperato potere d'acquisto, il debito pubblico è in calo. Ma poi ci sono due fattori che generano malcontento nelle piazze.

Quali?

Il primo è che il potere d'acquisto dei salari reali è simile a 20 anni fa. Seppur migliori rispetto al 2023, 2024 e 2025, gli stipendi non sono infatti sufficienti a compensare il malessere accumulato con la crisi del 2008, poi durante la pandemia, quindi per la crisi energetica dovuta all'invasione russa dell'Ucraina e infine alla recente inflazione per il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Quindi, le statistiche ci dicono che il potere d'acquisto è cresciuto negli ultimi due anni, ma non è sufficiente a compensare un malessere che dura da quindici o vent'anni.

L’altra debolezza?

La difficoltà di accesso agli alloggi di cui abbiamo parlato prima. L'aumento dei prezzi delle case aggrava ulteriormente i danni al potere d'acquisto.

E come spiega l'ascesa dei movimenti di destra in Europa, come Vox in Spagna, quando la lotta alle diseguaglianze dovrebbe essere un tema di sinistra?

Fino al 2008 in gran parte d'Europa eravamo convinti che la prosperità fosse più o meno automatica, che ogni generazione avrebbe vissuto meglio della precedente. Soprattutto in alcuni Paesi del Sud Europa, compresa la Spagna, quella promessa si è spezzata. Per molto tempo, a noi cittadini è stato detto che era possibile correggere i danni economici attraverso una correzione del capitalismo.Penso a quando l’allora presidente francese Nicolas Sarkozy parlò di come avremmo reinventato il capitalismo. Quella promessa è stata infranta e questo genera malcontento. È interessante notare come un altro presidente francese, Emmanuel Macron, ora parli di fine dell'abbondanza. Tutto ciò spiega la situazione da un punto di vista economico. Sono un economista ma sono sicuro che sociologi e politologi abbiano molto da contribuire a questo dibattito.

Una delle principali trasformazioni in Occidente è la crescente importanza del patrimonio ereditato su quello generato dal lavoro. Come si può affrontare questo tema?

L'eredità sarà centrale quando si parlerà di disuguaglianze nei prossimi anni e deriva da due cause: il cambiamento demografico (le nostre società invecchiano) e fattori economici. Occorre ripensare la tassazione sul capitale per evitare concentrazioni di ricchezza ereditarie. Poi ci sono altri strumenti: in Spagna abbiamo ad esempio la “successione in vita” che consente di trasferire il capitale all'interno della famiglia prima della morte. L’altra disparità è che la popolazione immigrata non ha avuto il tempo di accumulare capitale immobiliare da lasciare in eredità.

