Sabato l'isola eleggerà sindaci e consiglieri in 22 città e contee. Un test per il presidente Lai Ching-te e per la tenuta del Partito progressista democratico

Japan Times - C’è un “attore” particolarmente interessato al voto di sabato a Taiwan. Dall’esito della tornata elettorale che eleggerà sindaci, consiglieri e altri leader locali in 22 città e contee, la Cina potrà “spiare” la traiettoria politica di Taiwan e calibrare le proprie tattiche nei confronti dell'isola in vista delle elezioni presidenziali del 2028. Un eventuale quarto mandato consecutivo per il Partito progressista democratico (DPP) rappresenterebbe - come sottolinea il “una battuta d'arresto per il presidente cinese Xi Jinping che ha coltivato i legami con il Kuomintang e considera la presa del potere sull'isola un'inevitabilità storica” . Prospettiva esattamente rovesciata per il presidente taiwanese Lai Ching-te che potrà misurare il gradimento del suo governo a metà del suo mandato e rodare le sue ambizioni.

In campo, a sfidare il Partito progressista democratico ci sarà il tradizionale rivale, il Partito nazionalista, noto anche come Kuomintang o KMT. Terzo incomodo, il Partito popolare di Taiwan: si presenta anche in alcune elezioni minori e si è alleato con il KMT nella corsa a sindaco di Taipei.

Le competizioni più seguite saranno quelle per la carica di sindaco delle sei municipalità speciali di Taiwan: Taipei, Nuova Taipei, Taoyuan, Taichung, Tainan e Kaohsiung. Insieme, queste città rappresentano il 70% della popolazione di Taiwan e una quota ancora maggiore dell'economia.

Ap Wei-hao Huang, professore di scienze politiche presso l'Università Nazionale Sun Yat-sen. “Il DPP prospera grazie a metanarrazioni sulla sicurezza nazionale e sulle cause progressiste in ambito sociale, il che rende la politica presidenziale il suo terreno naturale", ha spiegato, a sua volta, Wen-ti Sung, ricercatore presso il Global China Hub dell'Atlantic Council. "Il KMT possiede una struttura di partito molto più radicata a livello locale, che gli consente di mobilitare meglio l'affluenza alle urne nelle elezioni meno visibili." La tornata elettorale funziona anche da palestra (e scrematura) per gli aspiranti leader del futuro. Le cariche esecutive locali sono il principale banco di prova e potenziale trampolino di lancio per i leader che aspirano a una posizione di maggiore rilievo. Secondo gli analisti, quest’anno il grande tema retorico della difesa di Taiwan, di solito fagocitante, è rimasto sottotraccia, con una campagna elettorale meno aggressiva da parte dei candidati in corsa. La scelta è stata netta: meno geopolitica, più preoccupazioni quotidiane. " Molti candidati hanno attenuato i toni degli attacchi e, per cercare di conquistare gli elettori indecisi, si sono concentrati maggiormente sui programmi politici ", ha spiegato all’Wei-hao Huang, professore di scienze politiche presso l'Università Nazionale Sun Yat-sen. “Il DPP prospera grazie a metanarrazioni sulla sicurezza nazionale e sulle cause progressiste in ambito sociale, il che rende la politica presidenziale il suo terreno naturale", ha spiegato, a sua volta, Wen-ti Sung, ricercatore presso il Global China Hub dell'Atlantic Council. "Il KMT possiede una struttura di partito molto più radicata a livello locale, che gli consente di mobilitare meglio l'affluenza alle urne nelle elezioni meno visibili." La tornata elettorale funziona anche da palestra (e scrematura) per gli aspiranti leader del futuro. Le cariche esecutive locali sono il principale banco di prova e potenziale trampolino di lancio per i leader che aspirano a una posizione di maggiore rilievo.

Dalla risposta dei territori passerà dunque il verdetto di sabato: se la macchina organizzativa del KMT dovesse scricchiolare, a Pechino suonerebbe un campanello d'allarme ben più rumoroso di un semplice voto amministrativo. Una cosa è certa: il dossier Taiwan resterà in cima alle preoccupazioni del gigante asiatico.