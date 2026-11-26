Segreta, ramificata e plurinazionale: si snoda su più rotte la trama clandestina dell’approvvigionamento bellico iraniano, parzialmente elusiva di un molteplice embargo delle Nazioni Unite. Mancando l’ufficialità, lo schema occulto del regime iraniano è stimato esser controllato dalla principale agenzia di intelligence nazionale e dal ministero della Difesa, che ne incaricherebbe la branca logistica e di procurement (Modafl) e il dipartimento per le tecnologie. Dal vertice si diramerebbe una rete intricata di oltre 5mila entità militari. Lo rivela un’inchiesta a due mani dell’agenzia di stampa Reuters e della società israelo-americana 240 Analytics che ha documentato dal 2025 un flusso in entrata di beni militarizzabili per un valore di 1,9 miliardi di dollari, provenienti per lo più da Cina, Russia e Germania, con un acquisto datato pure in Italia.

L’import filtrerebbe attraverso una galassia stratificata e interconnessa di società schermo, spesso oltreconfine, che triangolerebbe più scambi transnazionali informali, nutrendosi pure dell’ausilio di broker, intermediari di copertura e bolle di accompagnamento apocrife nell’identificare il vero destinatario dei prodotti. Il terminale dell’enorme rete sarebbe il mosaico poliedrico delle entità iraniane coinvolte nella ricerca, sviluppo e produzione di missili e droni, fra cui una branca specifica della componente aerea dei guardiani della rivoluzione, matrice di più droni e dei famigerati missili Khaybar Shekan e Fattah

Complessa è anche l’organizzazione delle industrie aerospaziali iraniane, casa madre di molte altre armi, avide di tecnologie critiche, come giroscopi laser, sistemi di guida, grafite e metalli grezzi e semilavorati. Districare i tentacoli della piovra persiana per disarticolarli è complesso, nonostante il blocco statunitense del Golfo iraniano abbia inficiato parte dei traffici. Tenterà di interdirne altri un nuovo pacchetto di forze interagenzia statunitense, basato a Tampa, in Florida, cui competerà la missione difficilissima di monitorare, scambiando informazioni con i partner, le rotte terrestri che, fluendo dal Nord, dal Pakistan e dall’Asia centrale, consentono all’Iran più commerci variegati.

Prima dell’inchiesta, a fine dicembre 2024, il dipartimento del Tesoro statunitense aveva sanzionato l’azienda meccatronica e informatica Illumove, basata in Svizzera, smascherandola come coprente la compagnia iraniana Sanat, fornitrice di componentistica per sistemi di navigazione missilistici e dronistici del tipo Shahed e Mohajer che, fino a poco tempo fa, integravano microelettronica e chip occidentali.

L’Iran ci mette poi molto del suo, perché senza lo sforzo pluridecennale di natura politica, finanziaria, manageriale e industriale in cui si è imbarcato sarebbe impossibile far fruttare non solo le componenti contrabbandate ma anche quello prodotto “in casa”. Prima della rottura dei rapporti commerciali, hub privilegiato delle scatole cinesi iraniane erano aziende di copertura con sede negli Emirati Arabi Uniti.

Ma ne sono state documentate pure in Turchia, Taiwan, India e Cina. Peso enorme per Teheran hanno poi i partenariati cordiali e un certo idem sentire con Pechino e, soprattutto, Mosca, munita a suo pari di uno strumento interbancario sovrano e di una sponda sul Mar Caspio. Disciplinare e seguire le cessioni di tecnologie è fatica immane, nonostante le liste di embargo e il multilateralismo volontario dell’accordo di Wassenaar, di cui la Cina non è parte e che il governo russo applica con eccezioni. Meno tracciabili, anche le criptovalute e il dark web permettono di negoziare beni.