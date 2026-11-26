Antonio Saccoccio, di Formia, 65 anni, ed Emanuele Lo Russo, 36 anni, romano, erano impegnati per conto dell’azienda bellica Rheinmetall Italia (“radar house” del colosso tedesco Rheinmetall) sulle antenne del sistema difensivo Skyguard, in Kuwait. Intorno alle 14 sono stati uccisi dai frammenti di un drone abbattuto dalle forze militari locali. A darne conferma, in Senato, mentre si diffondevano le prime voci su un attacco iraniano a infrastrutture strategiche del Kuwait, il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani: «Intorno alle 14 – questa la sua ricostruzione – droni hanno preso di mira strutture militari in Kuwait per la difesa aerea. C’è stata una forte esplosione e purtroppo entrambi i nostri connazionali sono deceduti. Sono rimasti feriti un cittadino pachistano e un kuwaitiano. Con la nostra ambasciata e con l’unità di crisi stiamo seguendo la situazione minuto per minuto ed esprimo a nome del Governo la vicinanza alle famiglie delle vittime».

Il gelo calato sulla politica italiana arriva sino a Bruxelles, dove è impegnata per il Consiglio Europeo la premier Giorgia Meloni. Con una breve nota, la presidente del Consiglio si limita a esprimere «profondo cordoglio» e «rivolge le più sentite condoglianze ai familiari delle vittime». Dietro parole prudentissime, c’è tutto il timore per una situazione che potrebbe sfuggire di mano. Nel Mediterraneo, con le azioni ucraine. E nel Golfo, dove Roma ha pagato un prezzo diretto con Donald Trump per mantenere il punto della non partecipazione al conflitto tra Usa e Iran. A Bruxelles Meloni raccoglie anche la solidarietà di Ursula Von der Leyen, presidente della Commissione Europea, secondo cui è necessario «aumentare la pressione» sull’Iran.

Le parole sono misuratissime e finalizzate a non dare la minima impressione di un cambio di postura italiano nella regione. E ad evitare ogni escalation, anche verbale, che trasformi in “bersaglio” gli italiani presenti nella regione. Per il Governo, solo Tajani ha la licenza di dire qualche sillaba in più: «Aspettiamo la relazione del Kuwait. La prima cosa adesso è il rimpatrio. Vedremo che drone era. Probabilmente iraniano. Abbiamo sempre condannato gli attacchi dell’Iran a Paesi che non hanno nulla a che vedere con la guerra. Qui c’erano italiani che lavoravano e certamente ci lamenteremo con l’ambasciata dell’Iran per quello che è successo». Poco dopo ancora Tajani rende noto un suo colloquio con l’omologo iraniano Araghchi, che ha offerto a Roma la disponibilità a una «commissione d'inchiesta congiunta».

Teheran però smentisce «categoricamente» di aver causato la morte dei due italiani. Mentre il Kuwait parla di «aggressione» e «palese violazione della nostra sovranità», l’Iran ribalta l’accusa. Sia le forze armate di Teheran, sia l’ambasciata della Repubblica islamica a Roma, «respingono le accuse in modo categorico e assoluto». Per il portavoce delle forze armate, il generale Abolfazl Shekarchi, «considerando lo storico di azioni ostili – nonché il ruolo svolto dal regime sionista e dalle forze statunitensi nel ricorrere a tattiche false flag e nell’intraprendere avventure nella regione – tali accuse vanno interpretate come un pretesto per celare una perdurante malevolenza e come un tentativo di esacerbare l’instabilità nell’area». Insomma, per tradurre, l’attentato sarebbe stato costruito ad arte dai nemici di Teheran – questo il significato dell’espressione “falsa bandiera” – al fine di condurre nel conflitto l’Europa. Tuttavia pochi giorni fa Teheran aveva rivendicato analoghi attacchi in Bahrein.

Il Kuwait non riceveva attacchi letali dal 3 giugno, quando droni e missili di Teheran avevano colpito il Terminal 1 dell'aeroporto internazionale di Kuwait City provocando un morto e 6 feriti. Pochi giorni fa, le autorità locali avevano dichiarato di aver respinto droni iraniani che puntavano su una base aerea che ospita forze statunitensi. La massima attenzione della Farnesina in queste ore è verso gli italiani in Kuwait. Il 15 marzo scorso la base di Ali Al Salem fu attaccata da un drone che colpì e distrusse un velivolo a pilotaggio remoto della task force italiana. In Kuwait opera infatti dal 2014 un contingente anti-Daesh nell’ambito dell’operazione “Prima Parthica”. Dopo l’inizio della guerra Usa-Iran, gran parte dei militari italiani è stata però trasferita in zone più sicure. Nelle stesse ore dell’esplosione letale, in Kuwait si trovava inoltre una delegazione italiana guidata dal comandante dei Carabinieri Salvatore Luongo. In Kuwait è presente anche personale di Leonardo: l’ad Lorenzo Mariani, ricordando che con Rheinmetall c’è un rapporto di collaborazione, si è unito al cordoglio e ha rassicurato sulla sicurezza delle «decine di lavoratori sul posto». Una situazione delicatissima, con cui si spiega anche la prudenza dei leader di opposizione: da Schlein a Conte, arriva l’invito al Governo a riferire in Aula.