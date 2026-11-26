Corimav (Consorzio per le Ricerche Materiali Avanzati), nato dall’intesa tra Pirelli e Università degli Studi di Milano-Bicocca, ha celebrato i suoi primi 25 anni. Finanziati 65 dottorati e depositati 28 brevetti. Ora la sfida è su biopolimeri ed elettronica

C’è un ponte tra le aule universitarie e i laboratori industriali che da venticinque anni trasforma la scienza di base in innovazione sostenibile e crea occupazione qualificata per i giovani ricercatori. È l’esperienza del Corimav (Consorzio per le Ricerche Materiali Avanzati), nato nel 2001 dall’intesa tra Pirelli e Università degli Studi di Milano-Bicocca, che ha celebrato oggi il suo primo quarto di secolo all’Auditorium Pirelli di Milano.

Un modello di "open innovation" riconosciuto anche dalla Commissione europea – che già nel 2018 lo inserì tra le migliori pratiche continentali per la mobilità dei talenti tra ricerca e impresa – capace di generare numeri significativi sul fronte del capitale umano: in venticinque anni il Consorzio ha finanziato 44 borse di studio, 65 dottorati di ricerca e una posizione da ricercatore, affiancando al rigore accademico le metodologie dell’industria. Un percorso che apre sbocchi nell’accademia, nell’imprenditoria e nella divulgazione, con circa il 20% dei dottori di ricerca che sceglie poi di proseguire la propria carriera in Pirelli. Sul piano scientifico, il bilancio conta 28 brevetti depositati e oltre 250 pubblicazioni.

«C’è una forma di intelligenza che nasce soltanto dall’incontro tra pensieri diversi, quando la libertà della ricerca dialoga con il pragmatismo dell’impresa», ha sottolineato in un messaggio il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ricordando come questa alleanza abbia saputo «anticipare i tempi» e invitando a «continuare a guardare oltre il traguardo». Sulla stessa linea il presidente esecutivo di Pirelli, Marco Tronchetti Provera, per il quale i venticinque anni rappresentano «una base da cui guardare avanti», aprendo il modello a nuove competenze per formare le prossime generazioni di studiosi. Per Marco Emilio Orlandi, rettore di Milano-Bicocca, il trasferimento tecnologico è oggi «una missione sempre più centrale per l’università» e l’orgoglio più grande è vedere i dottorandi trovare «la propria strada professionale nel mondo produttivo o accademico».

Partito nel 2001 dallo studio dei nanocompositi e della modellistica molecolare, dal 2010 il Corimav ha concentrato i suoi sforzi sui pneumatici e sulla transizione ecologica dei materiali. Tra i risultati più rilevanti c’è l’impiego della lignina, ricavata da biomasse di scarto con proprietà antiossidanti, che opportunamente modificata permette di sostituire componenti di origine fossile nelle mescole. Accanto a questa, la tecnologia brevettata SmartNet Silca, nata dagli studi sui nano-silicati per coniugare aderenza, scorrevolezza e resistenza meccanica: soluzioni già adottate su prodotti ad alte prestazioni sia per l’auto sia per il ciclismo.

Con 12 progetti attualmente attivi, lo sguardo è ora rivolto alla prossima frontiera: i materiali bio-ispirati – progettati imitando i meccanismi della natura – accanto a nuovi modelli computazionali e all’integrazione dell’elettronica per i pneumatici del futuro.