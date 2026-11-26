Sì del Senato, con la fiducia, al decreto sulla cig, ma per 4.200 lavoratori restano nodi applicativi e tempi lunghi. Lunedì il confronto dell’azienda con i sindacati Il gruppo indiano, l’unico in gara per il rilancio oltre agli italiani di Arvedi, apre a due forni elettrici e alza il piano complessivo a 7,5 miliardi di euro. La cifra include però anche investimenti in Oman

I miliardi ipotizzati per convertire l’acciaieria di Taranto ai forni elettrici stridono con la realtà dell’indotto, dove migliaia di lavoratori sospesi da metà ottobre restano ancora in attesa della cassa integrazione. È su questo doppio fronte che il dossier dell’ex Ilva ha vissuto due snodi cruciali. Mentre nella gara per l’acquisizione degli impianti – che vede sfidarsi gli indiani di Jindal e il gruppo italiano Arvedi – prende corpo il maxi-rilancio del colosso asiatico, salito fino a 7,5 miliardi di euro di investimenti complessivi con l’apertura a un secondo forno elettrico a Taranto, il Senato ha approvato oggi con 95 voti favorevoli, 54 contrari e un astenuto la fiducia sul decreto-legge per il gruppo. Il testo, pensato per tamponare l’emergenza occupazionale e accompagnare il rilancio del territorio, passa ora alla Camera per la conversione entro il 15 dicembre.

Il piano di Jindal, presentato ai commissari straordinari dopo la richiesta di integrazioni, porta gli investimenti previsti da 1,5-2 miliardi a 7,5 miliardi di euro, con circa 4.500 occupati a regime nel 2036. La cifra include però anche investimenti del gruppo in Oman, da cui arriverebbero le bramme, semilavorati da trasformare a Taranto per una filiera integrata fino a una produzione di sei milioni di tonnellate l’anno. Proprio la natura del rilancio rende complessa la valutazione: secondo fonti vicine ai commissari la nuova formulazione presenta caratteri «irrituali», configurandosi non come una semplice integrazione ma come un’offerta sostanzialmente nuova. Il ministro delle Imprese Adolfo Urso ha ribadito che la scelta spetta solo ai commissari («Non mi pronuncio e non devo pronunciarmi»), ricordando che nella procedura di vendita i concorrenti possono migliorare le offerte fino all’ultimo.

Resta in campo anche l’altro contendente, Arvedi, che ha confermato la propria proposta: due forni elettrici da tre milioni di tonnellate ciascuno alimentati a rottame e preridotto, più un eventuale impianto per produrre preridotto subordinato al consenso della comunità tarantina. Gli investimenti si aggirano sui tre miliardi di euro – cifra non direttamente comparabile con i 7,5 miliardi di Jindal, poiché riguarda solo gli impianti italiani senza sommare progetti esteri – con un’occupazione stimata tra oltre 4.000 e 5.200 addetti e l’avvio del primo forno nel 2030. Conclusa la verifica su sostenibilità industriale e finanziaria, i commissari indicheranno al governo il soggetto preferibile per aprire la trattativa in esclusiva.

Intanto la fabbrica lavora a regime ridotto. L’area a caldo e gli altiforni restano fermi dopo il provvedimento della Corte d’appello di Milano confermato dalla Cassazione. È attivo solo il treno 2 del laminatoio, che opera per conto terzi con Marcegaglia ed Eusider grazie a forniture garantite fino a giugno e sufficienti almeno fino a metà 2027.

Sul fronte normativo, il decreto approvato oggi dal Senato converte con modificazioni il provvedimento del 16 ottobre: oltre a istituire il distretto di accelerazione industriale Brindisi-Taranto, finanzia la proroga della cassa integrazione straordinaria per i dipendenti diretti e stanzia risorse per gli ammortizzatori in deroga dell’indotto, insieme a incentivi alle assunzioni, bonifiche e il mantenimento degli impianti fusori in riscaldo. La scelta del governo di blindare il testo ha però suscitato dure proteste da parte delle opposizioni: «Questo decreto è il segno del fallimento di un governo che non sa cosa dire di fronte alla crisi del settore siderurgico nel nostro Paese», ha attaccato in Aula la senatrice del Pd Susanna Camusso, intervenendo sul voto di fiducia.

L’emergenza più acuta riguarda l’attuazione degli ammortizzatori. Per i dipendenti diretti di Acciaierie d’Italia la cassa straordinaria è operativa dall’11 novembre (fino a 8.622 lavoratori), mentre per i circa 4.200 addetti dell’indotto, molti sospesi da metà ottobre, la misura resta ancora da sbloccare nella pratica. Il testo blindato oggi dal Senato conferma la monocommittenza – cioè il legame prevalente con l’ex Ilva come unico grande committente, misurato sul fatturato – ma per le aziende con più clienti prevede una certificazione dei commissari all’Inps, entro il 31 marzo 2027, sui lavoratori impiegati in prevalenza per lo stabilimento, oltre all’informativa alle Regioni e all’accesso ai centri per l’impiego. Proprio per definire le procedure applicative l’azienda ha convocato i sindacati – Fim, Fiom, Uilm, Ugl e Usb – per lunedì prossimo.

Con l’approdo del decreto alla Camera e le offerte sul tavolo dei commissari, il tempo delle attese si restringe. Per Taranto si tratta ora di individuare l’acquirente più affidabile ed evitare, allo stesso tempo, che si sgretoli il tessuto sociale e produttivo che ruota attorno allo stabilimento.