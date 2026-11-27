Martin Sellner, figura di spicco dell’ultradestra europea, già condannato nel passato per attività neonaziste. Lui è austriaco. Ma con la Spagna ha un legame stretto. Il ponte è Santiago Abascal, leader di Vox. I due uomini si sono mostrati vicini politicamente e, già a giugno, Abascal aveva firmato un’altra iniziativa legislativa proposta da Sellner a livello europeo. Il piano dell’Istituto di Vienna è una proposta per un ipotetico governo di destra spagnolo guidato dal Partito Popolare – in vantaggio nei sondaggi – con un ruolo cruciale di Vox. «Spero che un futuro governo di destra in Spagna faccia passi avanti sulla remigrazione» ha dichiarato Sellner a Né Vox né il Pp hanno commentato la pubblicazione. Un piano dettagliato per espellere dalla Spagna quanti più migranti possibili. Siano irregolari o no. Ieri è stata pubblicata l’Agenda di remigrazione , con un sottotitolo eloquente: «La Spagna deve smettere di sostituire la sua popolazione». Autore è l’Istituto per la Remigrazione di Vienna guidato dal trentasettenne, figura di spicco dell’ultradestra europea,. Lui è austriaco. Ma con la Spagna ha un legame stretto. Il ponte è Santiago Abascal, leader di Vox. I due uomini si sono mostrati vicini politicamente e, già a giugno, Abascal aveva firmato un’altra iniziativa legislativa proposta da Sellner a livello europeo. Il piano dell’Istituto di Vienna è una proposta per un ipotetico governo di destra spagnolo guidato dal Partito Popolare – in vantaggio nei sondaggi – con un ruolo cruciale di Vox. «Spero che un futuro governo di destra in Spagna faccia passi avanti sulla remigrazione» ha dichiarato Sellner a El Pais . Il programma punta a «preservare la continuità etnoculturale della Spagna riducendo la nuova immigrazione, massimizzando il rimpatrio e riformando le leggi sulla residenza e la cittadinanza», si legge nel documento. Sono i temi chiave della rete dell’ultradestra europea.

Secondo il piano, tre gruppi sarebbero destinatari delle potenziali deportazioni dalla Spagna. In primis, i migranti che non hanno un permesso regolare o che hanno chiesto asilo: per loro si immagina un’implementazione di accordi di rimpatrio, centri per l’espulsione e un’esternalizzazione delle procedure. Altre misure riguardano i cittadini stranieri legalmente residenti che rappresentano però una carga, cioè un onere, che sia culturale, economico o legato a reati commessi. Il piano ipotizza una revisione sistematica dei permessi già accordati in vista di rapide espulsioni. I terzi destinatari vengono definiti come «cittadini spagnoli non assimilati»: persone che hanno ottenuto la cittadinanza ma che vivono in comunità «parallele» e che rifiutano l’«assimilazione» con la lingua o la cultura spagnola. In questo caso, l’espulsione diretta non è un’opzione, e nemmeno la revoca della cittadinanza. Si propone però una revisione dei documenti di cittadinanza rilasciati negli ultimi 15 anni per individuare eventuali frodi o dichiarazioni false. Si prevedono interventi per «contrastare la segregazione» e regole più restrittive per ottenere la cittadinanza. Il documento consiglia al futuro governo anche di nominare un ministro incaricato di gestire i processi legati alle espulsioni. Non è chiaro se Vox o Pp considereranno il piano. Nel suo programma politico, Vox parla esplicitamente di «remigrazione». Così come l’AfD in Germania o l’Fpo in Austria. A maggio, la deputata di Vox Rocío de Meer aveva partecipato al Remigration Summit in Portogallo contro il «suicidio etnico» dell’Europa bianca. Sellner era tra gli organizzatori. Il Partito Popolare ha invece preso le distanze dai piani di «remigrazione» collettiva. Ma la sua linea contro i migranti è dura. Lo ha detto il leader del Pp Feijóo a inizio novembre: il contrasto all'immigrazione irregolare «è priorità irrinunciabile».