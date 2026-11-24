Caro Avvenire, l’affermazione del presidente finlandese Stubb da voi riportata, secondo cui l’origine della guerra in Ucraina sarebbe che «un’ex superpotenza non è stata in grado di accettare il suo ruolo nel nuovo ordine», mi sembra abbastanza superficiale per diversi motivi. Innanzitutto, l’Ucraina di Zelensky nasce da avvenimenti (piazza Maidan) perlomeno dubbi: il presidente filorusso eletto sembra sia stato cacciato da forze paramilitari, non da una rivolta popolare. Poi non bisogna dimenticare le diverse invasioni che la Russia ha subìto da parte di forze europee nel corso della storia. Non è difficile pensare che una richiesta dell’Ucraina di adesione alla Nato abbia suscitato timori. Diciamo che su questo è mancata un po’ di diplomazia. Infine, ricordiamoci che i ruoli sono sempre di accettazione reciproca: chi ha definito il nuovo ruolo della Russia? L’Europa forse? La Russia nel 2014 si è vista assegnare un ruolo che non ha accettato, ma mi sembra che sia l’Europa che finora ne esce ridimensionata.

Giuseppe Vasta

Milano

Caro Vasta, la storia e ancor di più la geopolitica sono lungi dall’essere scienze esatte. Questo però non significa che «tutto vale» e ogni lettura dei fatti abbia la stessa plausibilità. Le sue note si riferiscono all’acuto editoriale di Anna Maria Brogi pubblicato il 18 novembre col titolo «Il tavolo e i magneti», che traeva alcuni spunti dal recente libro del presidente finlandese Alexander Stubb Il triangolo del potere. L’affermazione che è oggetto della sua critica riguarda la motivazione della postura imperiale di Vladimir Putin: implausibile, lei dice, attribuire le cause di una guerra sanguinosissima al desiderio di rivalsa sul piano psicologico. Eppure, sembra che la frase pronunciata dal presidente americano Barack Obama il 25 marzo 2014 all’Aja, pochi giorni dopo l’annessione della Crimea da parte di Mosca – «La Russia è una potenza regionale che minaccia alcuni dei suoi vicini immediati per debolezza, non per forza» – abbia provocato una profonda irritazione nel capo del Cremlino: ne parlò anche in un’intervista due anni dopo e da allora ha intensificato il suo sforzo per dimostrarne la falsità. Ci è riuscito, va riconosciuto, sedendosi, per esempio, pochi giorni fa al tavolo delle tre superpotenze globali con il leader cinese Xi Jinping e il presidente americano Donald Trump.

Ovviamente, non tutto è puntiglio e orgoglio, personale e nazionale, in vicende che stanno tragicamente chiedendo un immenso tributo di morte e distruzione. Ma rimane difficile vedere una percepita minaccia della Nato come giustificazione dell’invasione dell’Ucraina. Tra il 2010 e il 2014 Kiev condusse una politica di non allineamento, che venne abbandonata solo dopo l’annessione della Crimea da parte della Russia e l’inizio della guerra nel Donbass. Nel 2019 l’obiettivo dell’ingresso nell’Alleanza atlantica fu inserito nella Costituzione ucraina. Nel 2021 la Nato ribadì la prospettiva di adesione (già formulata al vertice di Bucarest del 2008), ancora senza invitare Kiev. Il presidente Zelensky firmò la domanda di procedura accelerata il 30 settembre 2022, sette mesi dopo l’inizio dell’aggressione su vasta scala. Ed è paradossale, visto da Mosca, che un conflitto avviato per sventare la presunta morsa militare dell’Occidente abbia portato nell’Alleanza Paesi fino ad allora militarmente neutrali come la Svezia e, soprattutto, la Finlandia, che condivide 1.300 chilometri di confine con la Russia. Neppure furono mai stipulati accordi formali – malgrado ogni tanto vengano evocati – che garantissero il Cremlino da futuri allargamenti della Nato a Est in cambio dell’assenso alla riunificazione tedesca. La stessa Russia ebbe la possibilità di diventare partner di un nuovo equilibrio non competitivo, tentativo culminato nel vertice di Pratica di Mare del 2002 e poi sfumato per dinamiche complesse.

Quanto all’Ucraina, lo Stato attuale nasce nel 1991, quando oltre il 90% dei votanti si pronunciò a favore dell’indipendenza, con una maggioranza anche in Crimea, a differenza di quanto si sostiene spesso sulla volontà della regione di stare sotto Mosca. Più complessa è la vicenda di Maidan e dell’uscita di scena di Viktor Yanukovych, regolarmente eletto presidente nel 2010. La protesta che portò alla sua fuga nacque dalla decisione di sospendere il processo di avvicinamento all’Unione europea, obiettivo caro soprattutto ai giovani. Le manifestazioni e gli scontri di piazza Maidan ebbero diversi protagonisti, anche di estrema destra, di certo il governo usò il pugno di ferro; e anche la diplomazia internazionale fallì nel mediare tra le parti. Nel caos del febbraio 2014, la transizione politica non fu affatto lineare né pienamente conforme alla Costituzione. Ma il successore di Yanukovych, Petro Poroshenko, venne scelto in modo democratico, come regolare fu il voto che ha portato al potere Volodymyr Zelensky.

In definitiva, l’Europa non voleva uno scontro aperto con la Russia né era preparata a sopportarlo, come si è visto nelle prime fasi del conflitto. Oggi, invece, di fronte alle minacce sempre più concrete di Mosca, caro Vasta, è vero che vorremmo limitare il ruolo russo nel Continente, ma solo per conservare a Kiev il doveroso diritto alla sovranità e all’autodeterminazione. La partita rimane aperta, tra la prima linea in Ucraina e i difficili tentativi di mediazione, tra le azioni di guerra ibrida contro le nostre città e i ripetuti pacchetti di sanzioni varati da Bruxelles. Chi ne uscirà ridimensionato, ahinoi, non è ancora chiaro, ma a tutti, dovunque siano indirizzate le loro simpatie, dovrebbe stare a cuore un esito di pace giusta e duratura.