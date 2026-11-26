A legare la grafia di Michelangelo trasformata in font, la difesa della scrittura a mano di Nicola Gardini, i pittogrammi Dongba dello Yunnan, i tatuaggi che incidono il corpo e le anonime mani dietro alla scrittura dei Vangeli non è soltanto il bisogno di comunicare. È il desiderio di lasciare una traccia, di dare forma alla memoria, di consegnare qualcosa di sé a chi verrà dopo. Prima di essere parola, infatti, la scrittura è un gesto. "Alla lettera": il nuovo numero di “Gutenberg”, in edicola con “Avvenire” venerdì 27 novembre 2026, segue il segno con cui gli esseri umani attraversano il tempo e raccontano di sé. Nicoletta Martinelli racconta la nascita di Michelangelus, il carattere tipografico sviluppato da Studiogusto per la Fabbrica di San Pietro e reso disponibile da Microsoft. Nato dall’analisi di centinaia di manoscritti conservati tra Vaticano e Casa Buonarroti, il font trasforma la grafia di Michelangelo in uno strumento contemporaneo, capace di trasmettere un patrimonio culturale e spirituale attraverso l’uso quotidiano. Rossana Sisti dialoga con Nicola Gardini a partire da Con una penna in mano. Il piacere necessario di scrivere (Raffaello Cortina): lo scrittore e docente di Oxford difende la scrittura manuale come esercizio creativo, cognitivo ed estetico, sostenendo che ogni gesto della mano continui a essere una forma di presenza, libertà e costruzione di sé.

Dalle lettere e dai quaderni si passa alle montagne dello Yunnan con Massimo Dezzani, che racconta la scrittura dongba, unico sistema pittografico ancora in uso nel mondo. Tramandata dai sacerdoti Naxi, questa forma di scrittura millenaria sopravvive tra rituali, manoscritti, insegnamento e turismo culturale, oscillando tra conservazione della tradizione e trasformazione contemporanea. Il numero prosegue con Stefano De Matteis, che allarga il tema alla pelle e al corpo come superfici di scrittura: tatuaggi, cicatrici rituali, segni di appartenenza e trasformazioni corporee vengono letti come linguaggi sociali attraverso cui donne e uomini continuano a costruire identità, memoria e relazioni. Chiude il monografico Alessandro Zaccuri, che prende spunto da I ghostwriter di Dio. La schiavitù e le origini del Nuovo Testamento di Candida Moss (Carocci). Il libro riporta al centro il ruolo di copisti, segretari e collaboratori nella composizione dei testi fondativi del cristianesimo, restituendo visibilità a figure rimaste ai margini della storia e mostrando come ogni scrittura sia sempre il risultato di una pluralità di voci.

La sezione Percorsi si apre con un itinerario dedicato all’Europa delle dittature e della libertà. Gianni Santamaria presenta Neve di giugno di Ljuba Arnautović (Keller), saga familiare tra Austria e Unione Sovietica che attraversa gulag, persecuzioni e sopravvivenza; Emanuela Genovese intervista il regista ceco Jiří Mádl in occasione dell’uscita di Radio Praga – Le onde della libertà, dedicato alla Primavera di Praga e alla resistenza dei giornalisti contro la repressione sovietica. Il Percorso successivo, La vita oltre le parole, è dedicato alla poesia come forma di conoscenza: Massimo Onofri presenta Autunnale ripelliniano. Su Ripellino poeta di Giuseppe Traina (Quodlibet), ritratto del grande slavista e poeta italiano; Alberto Fraccacreta racconta Per l’infinito occorrerebbe uscire. Poesie dei giorni di vento di Paola Mastrocola (Einaudi), raccolta che trasforma il mare, il desiderio e il limite in una continua interrogazione dell’esistenza. Chiude il numero Roberto Righetto con Il grido della Terra. L’eredità ecosociale da Francesco a Leone XIV di Wolfgang Sachs (Castelvecchi), volume che mette a confronto i due pontificati nella difesa dei poveri, nella denuncia delle disuguaglianze e nella cura della casa comune, proponendo una riflessione sul rapporto tra ecologia, giustizia sociale e responsabilità collettiva.