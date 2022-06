Cosa mettere in valigia per le letture estive dei più piccoli? Qui di seguito una lista delle 10 novità scelte per voi e adatte a bambini delle scuole elementari. Per lettori dai 6 ai 10 anni.

1) Carola Susani – Alessandra Lazzarin; Esplorazione; 16,50 €; Orecchio Acerbo



Una festa di compleanno degli adulti nella casa di campagna al limitare del bosco. Un po’ di baldoria. Cinque bambini evidentemente annoiati se ne stanno fuori sul prato aggrappati alla palizzata antistante. Ma a un certo punto, improvvisamente,si accorgono che Elisa è scomparsa. Preoccupati i quattro amici organizzano una spedizione per cercarla. Ma Elisa non è nelle vicinanze, non sente le voci che la chiamano e i bambini s’inoltrano nel bosco dove alla flebile luce della torcia si materializzano animali notturni e si odono rumori inquietanti, frullare d’ali, scorrere d’acqua, calpestii di foglie e infine in lontananza compare una finestra illuminata. Il buio è pesto, fa freddo e per giunta piove. Chissà dov’è Elisa? Tutto succede in poche ore con l’ esplorazione dell’ignoto che diventa un’avventura raccontata con grande suggestione dagli acquerelli di Alessandra Lazzarin. Dagli 8 anni

2) Elisa Sabatinelli – Anna Aparicio Català; La mia casa piccola; 18 € ; Edizionicorsare

Lasciare una piccola casa piena di ricordi e angoli familiari per una più grande in un’altra città, lontana da tutto quello che si conosce e si ama. Che pazzia. Il bambino ribella. Perché i genitori gli fanno questo? Una stanza tutta per sé, vuota come una palestra non gli serve, ma la decisione è presa e gli scatoloni sono già pieni e pronti per il trasloco. Come si fa ad abituarsi alla novità e ad amare anche la nuova casa? Come si fa a ricreare un luogo del cuore? Vecchi oggetti e nuovi incontri sono un bel mix per tornare a vivere sereni. I cambiamenti non sono sempre salti nel vuoto. Dai 7 anni



3) Florence Parry Heide - Edward Gorey; Il tesoro di Tricorno; 15 €; Bompiani



È una vecchia conoscenza anche Tricorno, il bambino sempre inascoltato, circondato da adulti superficiali e insensibili che con una distrazione paradossale lo ignorano e lo trascurano. Senza averne coscienza. Terribile l’invisibilità del bambino, eppure tutto questo si racconta con leggerezza, grazie all’ironia graffiante di Florence Parry Heide che fa pendant con le illustrazioni di Edward Gorey, deliziosi quadretti a china in bianco e nero. In questo secondo capitolo della trilogia, Tricorno vorrebbe spendere la paghetta per comprare i fumetti che tanto gli piacciono.Papà gli suggerisce invece di risparmiarla e metterla in un posto sicuro, perché i soldi non crescono certo sugli alberi. Tricorno, che comunque sa ingenuamente il fatto suo, la nasconde nel tronco di un albero. E il prodigio avviene, ma ancora una volta il tesoro cresce sotto gli occhi assenti degli adulti. Dai 9 anni



4) Timotée de Fombelle – Irène Bonacina; L’ultimo giorno d’estate; 18 €; Terre Di Mezzo​



Certe estati sono indimenticabili, e questa in campagna dallo zio Angelo di sicuro è una di quelle. All’inizio tutto sa di già visto: il viaggio in treno da solo, qualcuno che ti chiama giovanotto, i campi di mais che corrono all’infinito e lo zio che aspetta alla stazione. Sono vacanze, giorni di sole che non finiscono mai e lunghe pedalate tra i campi sulla bici che ogni anno è sempre più a misura, la cartolina doverosa spedita a casa. Un giorno però tutto cambia. È incredibile come sia facile perdere il sentiero consueto e scoprire un mondo rimasto ignoto per anni. Il mare. Una visione da togliere il fiato e poi una figurina sulla spiaggia e un nome urlato nel vento da una signora dietro di lei, Ester Andersen. Niente è più lo stesso. La poesia di un’estate, la spensieratezza dell’infanzia e l’emozione di crescere, da un maestro della scrittura come Timothée de Fombelle con le delicate tavole di Irène Bonacina. Un racconto che tocca il cuore. Dagli 8 anni





5) Giuditta Campello – Marco Valducci; Mistero al cimitero; 11 € Piccole Piume Pelledoca

Un piccolo cimitero abbandonato sul cucuzzolo di una collina. Per Maddi, Susi e Gianluca, nonostante qualcuno li metta in guardia dall’andarci, quello è il posto giusto per una sfida e mettersi alla prova: riusciranno a tenere a bada la paura esplorandolo di notte? Detto e fatto con qualche brivido che corre lungo la schiena nel sentire passi e fruscii strani.Quando però un urlo lungo e agghiacciante risuona nel silenzio sotto i loro piedi, ai bambini non resta che scappare a gambe levate. La curiosità però è un tarlo che rode e i tre, che non credono alle superstizioni, decidono di indagare. Dai 7 anni



6) Camillo Acerbi, Emanuelle Caillat e Mauro Guidi; Millo&Cia. Avventure scout. Il mistero del palazzo maledetto; 9,90 €; Gallucci

Un dirigente della pubblica amministrazione, un’insegnante di francese e un avvocato, Camillo Acerbi, Emanuelle Caillat e Mauro Guidi sono stati a lungo capi scout. Per vent’anni hanno collaborato alla redazione della rivista nazionale dei Lupetti, dove sono nati i fumetti di Millo & Cia, tramutati ora in una serie di racconti, “Avventure scout”di cui è uscito il primo volume. I protagonisti sono Millo e Cia, due gemelli e lupetti scout, che con gli amici del branco vanno in esplorazione in una zona abbandonata del vecchio e fatiscente Palazzaccio, che si dice maledetto, tagliato a metà addirittura dal diavolo. Brividi, fifa e divertimento garantiti. Dagli 8 anni

7) Camillo Bortolato; Tre gattini, tre storie; 12 €; Edizioni Erickson ​

Sebbene tutti amino gli animali, a casa di Giulio e Anna ormai ce n’erano troppi. E così quando la gatta Luna mette al mondo tre cuccioli,si pone il problema di darli in affido. Ovviamente non prima di aver trovato tre famiglie per bene dove collocare i vivacissimi Cenere, Calzino e Stellina. Teneri micetti talvolta un po’ birbanti di cui il lettore segue la nuova vita, le difficoltà nell’ambientarsi, trovare nuovi spazi e accettare nuove regole. Lieto fine assicurato per tutti. Dai 6 anni

8) Ulf Stark; Il bambino portentoso; 12 €; Iperborea

Ulf è un bambino imprevedibile e distratto che in città si perde facilmente. Incassato il divieto di andare con gli amici a vedere la grande Corsa in bicicletta e promesso che, rimasto solo, non sarebbe uscito di casa, Ulf si trasforma in Super Ulf il bambino portentoso, proprio come i supereroi dei fumetti. Con il pigiamino rosso e in sella alla sua bici il piccoletto pedala fino a decollare e, avventurandosi tra le nuvole, a tagliare il traguardo della sua grande Corsa. Da Ulf Stark, che è stato uno dei più amati e brillanti scrittori svedesi per l’infanzia, un’altra esilarante avventura del più disobbediente e simpatico dei monelli letterari. Dagli 8 anni

9) Antonio Ferrara; Papere contro la mafia; 10 €; Interlinea

C’era una collezione di paperelle di tanti materiali diversi sulla scrivania del giudice Giovanni Falcone là nel piccolo bunker in cui si lavorava in segreto per preparare il maxi processo ai boss della mafia. Non era solo una piccola passione, quelle papere ricordavano al giudice un errore, una “papera” che lui stesso aveva commesso all’inizio della carriera quando era poco più di un ragazzo. E quindi funzionavano come un avvertimento a mettere molta attenzione nel lavoro Ma con le papere c’era anche un giochetto che Falcone ingaggiava con l’amico e collega Paolo Borsellino. Da un bel racconto di Antonio Ferrara il ritratto di un magistrato rigoroso, un uomo con grande senso dello Stato ma anche dell’ironia. Dai 7 anni

10) Daniela Valente; I gemelli e la gatta; 10,90 €; Coccole books

I gemelli sono Caterina e Giorgio, nove anni, e la gatta è Chessidy, una trovatella con un canino storto e sporgente alla Dracula un po’ ridicolo e un po’ inquietante. La vita dei De Vellutis, papà sarto, mamma maestra, si svolge tranquilla e serena, fino al giorno in cui iniziano a verificarsi strani e imprevisti eventi. Il bagno allagato, la luce interrotta, un’invasione di talpe, la sparizione della gatta. E tutto in coincidenza con l’entrata in scena di un equivoco cliente che in sartoria richiede la confezione di indumenti piuttosto stravaganti. Insomma sembra che si siano tanti, troppo misteri da risolvere in casa De Vellutis. Più che misteri, sorprese. Dai 10 anni