I granchi di Chen

Chen Feng ha 28 anni e abita nella provincia del Fujian, in Cina orientale. Per vivere fa il pescatore, ma nessuno lo avrebbe saputo se un giorno di due anni fa non avesse condiviso sui social un video nel quale si filma mentre cattura granchi e cicale di mare. Da allora ha conquistato più di 4,5 milioni di persone che lo seguono sull'app Douyin, e 211mila contatti su YouTube. Lo stesso Chen ha ammesso di non avere la minima idea della ragione per cui i suoi video siano diventati popolari. Lui pesca e basta, con calma e passione. Però si emoziona parecchio quando all'amo abbocca qualcosa. E libera sempre i pesci piccoli o i granchi con le uova che cattura. «Mangiare un granchio che depone uova significa uccidere migliaia di altri granchi: non è giusto, e soprattutto è stupido...», spiega. Alla sera con quello che ha pescato, Chen prepara il pasto per la sua famiglia. «È stata un'altra bella giornata», dice, mentre saluta gli spettatori con un sorriso. Ecco, forse la vita è meravigliosa soltanto quando la si affronta con la logica di un ragazzo semplice. I cinici non sanno più neanche come si fa, e ne rideranno. Ma gli altri sentono che è bello stare al mondo con il desiderio pulito e il cuore infallibile di chi butta una lenza, aspetta, sa rinunciare quando è il caso. E ringraziare la natura che gli regala quel poco che basta per apparecchiare la cena.



