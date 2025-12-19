Le sentenze sgradite sono "politiche"? Il vizio del potere

Mi perdoneranno gli abituali lettori, ma la rubrica quindicinale di oggi risente di un crescente disagio: ogni decisione di una qualunque magistratura sgradita a chi sta al potere diventa il pretesto non per (legittime) critiche nel merito ma per attacchi scomposti e smodati alla magistratura nel suo insieme, o ai giudici, siano essi ordinari o amministrativi (ma il problema, ci era stato detto e ripetuto, non erano i pubblici ministeri?).

Questi atteggiamenti e comportamenti del mondo politico o di suoi segmenti non sono compatibili con la nostra Costituzione.

Il lapidario articolo 104 della Costituzione, secondo il quale la «magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere» (che la proposta delle Camere penali voleva incongruamente e pericolosamente modificare, sopprimendo l’aggettivo «altro»), chiarisce che sta alla politica rispettare tale autonomia e indipendenza. Ogni giorno le magistrature adottano decisioni gradite ai poteri a ogni livello (sovranazionale, nazionale, regionale e locale), ma non per questo sono criticate come asservite a essi. Reciprocamente, quando tali decisioni risultano sgradite, possono essere discusse dal punto di vista giuridico, ma non equiparate a una decisione politica: farlo, significa la fine dello Stato di diritto, con la conseguente resa alla pura forza dei numeri e dell’arroganza.

Il disagio cresce ancora quando si assiste – e anche qui la cronaca purtroppo non è avara – alla mancata distinzione, in capo ai soggetti che rivestono cariche pubbliche, del profilo personale con quello professionale, politico-partitico e istituzionale. Sono distinzioni basilari per la vita democratica. Come sempre, la Costituzione ci è di aiuto, quando all’articolo 54 prescrive che «i cittadini ai quali sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina e onore»: quali che siano la portata e il significato dei due sostantivi, disciplina e onore, non v’è dubbio che essi abbiano a che fare con quelle distinzioni basilari. Se faccio parte di un organo costituzionale, come il Consiglio superiore della magistratura, chiamato a garantire l’autonomia e l’indipendenza della magistratura, ho anch’io il dovere di essere e di venire percepito come autonomo e indipendente: non a caso la legge Cartabia del 2022 ha modificato l’articolo 1 della legge del 1958 (sulla costituzione e sul funzionamento del Csm) precisando che «all’interno del Consiglio i componenti svolgono le loro funzioni in piena indipendenza e imparzialità».

Poco più di tre mesi ci separano dal referendum costituzionale di primavera. Mesi nei quali l’alfabetizzazione istituzionale degli italiani potrebbe utilmente crescere: quali sono i compiti del Csm, che cosa distingue la magistratura giudicante da quella requirente, che cos’è la responsabilità disciplinare di un magistrato, sono tutte domande la cui risposta è preliminare per esprimere un sì o un no consapevoli. La polarizzazione urlata delle tifoserie è il contrario della consapevolezza e preannuncia un inverno caldo, troppo caldo, del dibattito pubblico.

È troppo sperare che cessi l’attacco quotidiano e ossessivo verso le magistrature? O, almeno, che i cittadini elettori sappiano fare la differenza tra la bontà degli argomenti e la propaganda faziosa che strumentalizza la funzione, quotidiana e difficile, dello ius dicere, cioè della giurisdizione, che è attività di protezione dello Stato di diritto, dunque dei cittadini stessi?