Meloni: «Giornata storica. La pace non si costruisce con le parole»

«Oggi è una giornata storica. Gli ostaggi sono stati liberati: un risultato straordinario, frutto della determinazione della diplomazia internazionale e dell'attuazione della prima parte del Piano di pace del Presidente americano Donald Trump». In procinto di partecipare alla cerimonia per la firma dell'accordo di pace su Gaza, a Sharm el Sheikh, Giorgia Meloni saluta sui social il risultato raggiunto lodando ancora una volta i meriti del presidente Usa. La premier ha poi colto l'occasione per polemizzare nuovamente contro chi l'ha accusata di immobilismo, sottolineando che «la pace si costruisce con i fatti, non con le parole». Il riferimento è anche alle polemiche dei giorni scorsi per le manifestazioni pro Gaza e alle critiche ricevute a seguito dei commenti sulla missione della Global Sumud Flotilla.

«Ora si apre una nuova fase: consolidare il cessate il fuoco e dare piena attuazione all'accordo - ha continuato Meloni - per costruire un futuro di pace e stabilità duratura. L'Italia continuerà a sostenere con convinzione questo percorso».