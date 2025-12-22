Meloni visita la casa-museo di san Giovanni Paolo II

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha visitato questa mattina il Pontificio Collegio Polacco di Roma, che ospita la casa-museo dedicata a San Giovanni Paolo II. Come riferisce una nota sul sito del governo, «la Casa Museo, da oggi aperta al pubblico a ingresso gratuito, è stata realizzata anche grazie al contributo della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle iniziative legate al Giubileo». Al termine della visita la premier ha lasciato un messaggio sul libro d'onore del Pontificio Collegio Polacco. «Questo museo è uno scrigno di fede, spiritualità, amore. Qui - ha scritto - sono impresse le "orme" di un uomo normale ed eccezionale allo stesso tempo, che ha toccato la mia vita e a cui ho affidato il mio cammino. Custodirò l'emozione di questa visita, unguento per l'anima e balsamo per il cuore».

«Il Pontificio Collegio Polacco è particolarmente legato alla figura di Wojtyla, che vi ha soggiornato ripetutamente durante le sue visite a Roma prima dell'elezione al Soglio di Pietro. In particolare - si sottolinea - Wojtyla ha risieduto nel Collegio alla vigilia del Conclave del 1978 ed è partito da lì per recarsi in Vaticano, dove poi è stato eletto Papa. La Casa Museo valorizza gli ambienti del Collegio collegati alla permanenza romana di Wojtyla e i documenti autografi del santo. Il percorso museale include, tra le altre cose, lo studio nel quale Wojtyla lavorava durante i soggiorni romani e la camera da letto, con gli arredi originali. Alla visita erano presenti il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, il cardinale Stanislaw Dziwisz, arcivescovo emerito di Cracovia e segretario particolare di Giovanni Paolo II, monsignor Rino Fisichella, pro-prefetto del Dicastero per l'Evangelizzazione della Santa Sede, monsignor Jan Antoni Glòwczyk, rettore del Pontificio Collegio Polacco di Roma e monsignor Pawel Ptasznik, rettore di San Stanislao e presidente della Fondazione Vaticana Giovanni Paolo II.