Calderone: Osservatorio lavoro e intelligenza artificiale
La ministra: lunedì le nomine, a capo dello organismo ci sarà padre Benanti. Minzatu, commissaria Ue: il 15% dei lavori attuali è a rischio sostituzione
February 28, 2026
«Lunedì firmerò il decreto di nomina dei componenti dell'Osservatorio dell'impatto dell'intelligenza artificiale sul lavoro». Lo afferma la ministra del Lavoro, Marina Elvira Calderone, in una conferenza stampa a lato dell'evento IA e Lavoro: governare la trasformazione, moltiplicare le opportunità, spiegando che la presidenza sarà affidata a padre Paolo Benanti, in continuità con il lavoro che il religioso svolge a palazzo Chigi. «Dobbiamo imparare a leggere il futuro senza usare gli occhiali del passato e l’Osservatorio serve a questo. Serve a cogliere dati tendenziali del mondo del lavoro e a consentirci di adeguare la nostra cassetta degli attrezzi a quelle che saranno le sfide del futuro, anche in termini di nuove professionalità e quindi di di adeguare per esempio i contratti collettivi di lavoro e soprattutto anche tutti gli strumenti di formazione finanziata», sottolinea Calderone, ricordando che anche Francia e Germania hanno Osservatori simili. I contributi e le analisi raccolti saranno a disposizione su un portale che si arricchirà dell'intelligenza artificiale e consentirà di avere un rapporto interattivo con i cittadini.
Mentre la vicepresidente esecutiva della Commissione europea e commissaria europea per le Competenze, l'Istruzione, la Cultura, il Lavoro e i Diritti sociali, Roxana Minzatu, sostiene che «il 15% dei lavori attuali potrebbe essere sostituito dall’intelligenza artificiale. La vera domanda è come guidare la trasformazione del mondo del lavoro in modo che possa essere di beneficio al maggior numero di persone possibile a livello di qualità del lavoro, di sicurezza e soprattutto dal punto di vista dell'inclusione, senza generare ulteriori disuguaglianze e vulnerabilità».
Per la premier Giorgia Meloni, che ha inviato un messaggio, l’intelligenza artificiale è «una tecnologia che può sprigionare tutto il suo potenziale positivo solo se il suo sviluppo si muoverà in un perimetro di regole etiche che mettano al centro la persona, i suoi diritti e i suoi bisogni. Se questo scenario non viene governato, sempre più lavoratori rischiano di diventare inutili».
