Caregiver, 5 x mille e inclusione. Le incognite della manovra per il sociale

Sono molte le incognite che il testo della manovra appena varata porta con sé, gran parte delle quali riguarda gli interventi previsti per il sociale. Misure non all’altezza delle sfide che sono chiamate ad affrontare, specie in un quadro, come quello italiano, che l’Istat ha recentemente fotografato con un impietoso rapporto sulla povertà nel Paese.

Scorrendo le misure previste dalla bozza della legge di Bilancio salta agli occhi il capitolo riguardante i caregiver. L’istituzione di un fondo dedicato presso il ministero dell’Economia è senza dubbio una buona notizia, ma rispetto alla dotazione qualcosa non quadra. Un fondo destinato ai caregiver esiste già dal 2018, con una copertura di 20 milioni per il primo triennio saliti a 30 in quello 2021-2023. Il problema è la gestione dei fondi, che è affidata a ogni singola regione. La manovra prevede un’armonizzazione a livello nazionale, che è un intervento auspicabile, se non fosse che la dotazione per il 2026 è solo di 1,15 milioni. Nel testo si legge che diventeranno 207 dal 2027, ma si tratta di una stima previsionale che senza un riscontro effettivo non sposta di molto la situazione attuale. Nel frattempo non c’è ancora una legge per regolamentare il settore, nonostante la ministra competente, Alessandra Locatelli, l’abbia annunciata più volte anche prima dell’istituzione del tavolo tecnico dedicato (nel 2024).

Rispetto al 5 x mille le cose vanno meglio, ma non abbastanza. L’aumento dell’autorizzazione di spesa c’è ed è pari a 85 milioni di euro (da 525 a 610), ma anche in questo caso le istanze provenienti dalla società civile non sono state raccolte. L’aumento infatti non elimina il tetto, che non solo resta un freno al pieno sviluppo del Terzo settore, ma impedisce che le scelte effettuate dai cittadini trovino pieno riscontro nella realtà.

Molto di più si potrebbe fare anche per le famiglie. L’innalzamento della soglia di franchigia per la prima casa al fine dell’Isee (da 52.500 euro a 91.500 euro) è un buon inizio ma, come fatto notare dal presidente del Forum delle associazioni familiari, Adriano Bordignon, non è sufficiente. «Ridurre l’impatto della prima casa sul computo dell’Isee è una richiesta che portiamo da diversi anni», ha spiegato Bordignon, accogliendo con favore anche le modifiche sulla scala di equivalenza Isee introdotte già dal secondo figlio. Tuttavia, ha osservato, si tratta solo di «una prima fase di correzioni delle numerose storture di questo strumento». Attualmente, l’Isee viene parametrato secondo un rapporto tra l’indicatore della situazione economica e un coefficiente specifico basato sulla composizione del nucleo familiare, la scala di equivalenza appunto (una famiglia con 3 figli e 30mila euro di reddito non ha lo stesso tenore di vita di un nucleo con un solo figlio e lo stesso reddito). Il coefficiente diventa più alto (e quindi l'Isee totale si abbassa) con l'aumentare dei componenti della famiglia. Se ci sono almeno tre figli sono previste delle maggiorazioni. La manovra 2026 le introduce anche per chi ha due figli. Niente da fare, invece, per l’altra richiesta del Forum, che auspicava una modulazione del taglio dell’Irpef in base al numero di figli a carico.

Nessuna novità sostanziale per l’Assegno di inclusione. È vero, si potrà rinnovare previa presentazione della domanda e sarà eliminato il limite precedente di durata massima, se restano i requisiti. Ma, come lamentato dalla Caritas, resta un sostegno che esclude ancora troppi beneficiari rispetto al precedente Reddito di cittadinanza. Per giunta, allo stesso tempo, il Fondo per il sostegno alla povertà e per l’inclusione «è ridotto di 267,16 milioni di euro per l’anno 2026», e lo stesso vale per gli anni successivi fino al 2033. Mentre l’aumento delle pensioni dei soggetti in condizioni disagiate è di appena appena 20 euro al mese.

Trascurabile l’intervento sui congedi parentali, che viene esteso fino ai figli di 14 anni (prima era 12). Mentre va salutata con favore l’istituzione di un fondo casa per i genitori separati non assegnatari dell’abitazione familiare (20 milioni di euro annui). Altri 60 milioni saranno destinati ai Comuni per progetti socio-educativi (centri estivi, doposcuola, attività ricreative). Mentre ci sono 10 milioni per le cure palliative che diventeranno 20 dal 2027. Poche risorse, infine, anche per il Reddito di libertà, per le donne vittime di violenza: 500mila euro nel 2026, che diventeranno 4 milioni dal 2027, ma vale il discorso fatto per i caregiver.