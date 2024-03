Don Maurizio Patricello e don Giacomo Panizza - . Continuano le intimidazioni ai sacerdoti "di confine": perché adesso? Ne parliamo con don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano, e don Giacomo Panizza, da trent'anni in prima linea in Calabria

Auto incendiate, minacce, addirittura l'avvelenamento delle ampolline. Il clima di intimidazione ai sacerdoti è tornato prepotentemente d’attualità nelle ultime settimane, soprattutto in Calabria e in Campania, regioni in cui non è affatto nuovo.

Proprio a pochi giorni dai trent’anni dalla morte di don Peppe Diana, ucciso a Casal di Principe il 19 marzo 1994, tanti sacerdoti continuano a essere nel mirino della criminalità organizzata.

Dentro l'Avvenire ha raccolto le loro voci, per capirne di più e per far sentire meno solo chi si trova bersaglio, suo malgrado.