È il giorno di Leone XIV. Il giorno in cui il Papa eletto lo scorso 8 maggio dà inizio al suo ministero petrino. In piazza San Pietro e in via della Conciliazione si è riunita una gran folla di fedeli, siamo già nell'ordine di decine di migliaia di persone (destinate ad aumentare). E il Pontefice ha voluto salutarle praticamente a una a una con il suo primo giro il papamobile. Leone XIV non si è limitato alla piazza, solcata più volte attraverso i corridoi tra i diversi settori, ma si è spinto lungo via della Conciliazione, tra due ali di folla, fino a raggiungere piazza Pia, sulla sponda del Tevere. E da lì è tornato indietro salutando i fedeli, in piedi sulla papamobile, con ampi gesti delle mani. In una occasione si è anche fermato a baciare un bimbo molto piccolo. Entusiasmo alle stelle e sole che inonda Roma per questa giornata che sicuramente rimarrà nella memoria di tutti. Tra l'altro il 18 maggio coincide con il compleanno di san Giovanni Paolo II, che oggi avrebbe compiuto 105 anni. Il giro in papamobile del nuovo Pontefice ha richiamato alla mente l'analogo itinerario compiuto meno di un mese fa da papa Francesco. Era il 20 aprile, giorno di Pasqua e quella fu l'ultima uscita del Pontefice argentino, poi deceduto il giorno successivo.

Papa Prevost si trova adesso all'interno della Basilica di San Pietro, dove tra poco inizierà il rito della Messa. Sul sagrato della Basilica sono presenti 156 delegazioni di tutto il mondo, oltre alle delegazioni ecumeniche in rappresentanza delle altre Chiese. Sono presenti tra gli altri il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Presenti anche rappresentanti di altre religioni, come il rebbino capo di Roma, Riccardo Di Segni.