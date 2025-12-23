Il Papa chiede «una tregua per il giorno di Natale in Ucraina e nel mondo»

Da Castel Gandolfo il Pontefice, rivolgendosi alla stampa, in serata ha lanciato un nuovo appello «a tutte le persone di buona volontà» affinchè «almeno nella festa della nascità di Gesù» ci sia ovunque un cessate il fuoco «di 24 ore». Poi ha espresso «tristezza» per i dinieghi della Russia all'opzione della tregua.

Tra le cose «che mi causano molta tristezza», ha affermato Leone XIV ai giornalisti che lo attendevano all'uscita di Villa Barberini, «c'è il fatto che la Russia ha rifiutato una tregua di Natale». Per il Pontefice le festività imminenti sono l'occasione per parlare ancora di pace e lanciare appelli al cessate il fuoco. Lo ha fatto in serata prima di ripartire verso il Vaticano. «Ancora una volta faccio questa richiesta a tutte le persone di buona volontà:», ha detto, «rispettare almeno nella festa della nascita di Gesù una tregua di 24 ore in Ucraina e in tutto il mondo».

All'uscita dal Palazzo Apostolico, sotto la pioggia battente, il Papa ha scherzato con giornalisti presenti chiedendo loro di porgli «una sola domanda», perché «questo clima fa male a tutti», ha aggiunto. Prevost ha anche raccontato di aver parlato nel tardo pomeriggio con il parroco di Gaza, padre Gabriele Romanelli. «Un'ora fa sono stato in contatto con lui, - ha riferito - stanno cercando di celebrare una festa in mezzo ad una situazione ancora molto precaria. Speriamo si vada avanti con gli accordi per la pace». Poi ha ricordato la «bellissima visita del patriarca il cardinale Pierbattista Pizzaballa» nella parrocchia della Sacra Famiglia, avvenuta in questi giorni.

Prima di fare rientro in Vaticano, il Papa è stato festeggiato dalla comunità di Castel Gandolfo con la musica della banda e con canti natalizi, e ha ricevuto in dono un cesto con prodotti tipici locali.