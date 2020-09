L'aerogramma dedicato alle vittime e agli eroi del coronavirus - Poste Vaticane

Un medico, un’infermiera e un sacerdote al capezzale di un malato collegato a un respiratore. È l’immagine scelta dalle Poste Vaticane per l’aerogramma di prossima emissione. A completare il prodotto filatelico un francobollo, del valore di 2,40 euro, che riproduce l’immagine di alcune molecole del virus che da mesi sta tenendo con il fiato sospeso il mondo intero. È questo l’omaggio che le Poste Vaticane hanno voluto fare “ai martiri e gli eroi del coronavirus”, riferendosi ovviamente alle vittime e al personale che in questi mesi ha seguito i malati ricoverati negli ospedali: medici, infermieri e sacerdoti, tra le cui fila, purtroppo, dobbiamo registrare decine di vittime del virus stesso. Si tratta della prima emissione in un paese Europeo (la Svizzera ha realizzato un francobollo con la cui vendita raccoglie fondi per la lotta al virus), che segue quelle già avvenute in Cina, Iran e Vietnam.



Gli altri francobolli emessi il 10 settembre

L’aerogramma – cioè un foglio leggero utilizzato come lettera inviata per via aerea – fa parte delle emissioni filateliche che le Poste Vaticane hanno annunciato per il prossimo 10 settembre. Nella stessa occasione le Poste Vaticane emetto un francobollo dedicato al centenario della proclamazione di sant’Efrem a Dottore della Chiesa, uno per il centenario della fondazione dell’Apostolato del mare (si tratta di un foglietto con due valori), , uno per il 50° anniversario delle relazioni diplomatiche tra la Santa Sede e la Costa d’Avorio (in questo caso anche le poste nazionali del Paese africano hanno emesso lo stesso francobollo in una edizione congiunta), e una serie di cartoline postali per l’Anno speciale dedicato all’enciclica Laudato si’.

Come sempre le emissioni filateliche (come quelle numismatiche) vengono vendute agli abbonati ai due servizi presso le Poste Vaticane, ma anche nei negozi che si trovano in Vaticano e nelle immediate vicinanze. È possibile anche acquistarli presso i maggiori negozi di filatelia in tutte le città e anche su alcuni siti online.