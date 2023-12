Il Papa all'Angelus di domenica 17 dicembre - Ansa

Un nuovo forte appello per la pace in Ucraina e in Terra Santa, unito al dolore per l’uccisione di due donne cristiane a Gaza. Papa Francesco, nel giorno del suo 87mo compleanno, non ha dimenticato le tragedie che insanguinano il mondo. Lo ha fatto nei saluti successivi alla preghiera dell’Angelus guidata davanti a 22mila fedeli raccolti in piazza San Pietro. «Continuo a ricevere da Gaza notizie molto gravi e dolorose – ha detto il Pontefice -. Civili inermi sono oggetto di bombardamenti e spari. E questo è avvenuto persino all'interno del complesso parrocchiale della Santa Famiglia, dove non ci sono terroristi, ma famiglie, bambini, persone malate e con disabilità, suore». «Una mamma e sua figlia, la signora Nahida Khalil Anton e la figlia Samar Kamal Anton, sono state uccise e altre persone ferite dai tiratori scelti, mentre andavano in bagno – ha ricordato -. È stata danneggiata la casa delle Suore di Madre Teresa, colpito il loro generatore». E ha aggiunto : «Qualcuno dice: "È il terrorismo, è la guerra". Sì, è la guerra, è il terrorismo. Per questo la Scrittura afferma che "Dio fa cessare le guerre … rompe gli archi e spezza le lance". Preghiamo il Signore per la pace».

Francesco, oltre che in Palestina e Israele, ha ricordato chi soffre in Ucraina e nelle altre zone di guerra, auspicando che «l'avvicinarsi del Natale rafforzi l'impegno per aprire strade di pace». Rivolgendosi ai bambini e ragazzi degli oratori romani, venuti in Piazza San Pietro per la tradizionale benedizione dei “bambinelli”, il Papa ha chiesto «di pregare davanti al presepio per i bambini che vivranno un Natale difficile, nei luoghi di guerra, nei campi-profughi, in situazioni di grande miseria». Il pensiero del Papa all'Angelus è andato anche al cardinale Eduardo Pironio, beatificato al santuario mariano di Lujan, e alle migliaia di migranti che attraversano fra grandi pericoli la selva del Darien, tra Colombia e Panama, molti soccombendo nella giungla, e per i quali ha fatto appello a «una risposta umanitaria».

Prima dell’Angelus Francesco, come da tradizione, ha festeggiato il genetliaco con i bambini del dispensario di Santa Marta che. Nell’Aula Paolo VI con l’aiuto degli artisti circensi del circo Vassallo - ha riferito VaticanNews - i bambini dal Dispensario si sono esibiti davanti al Papa con acrobazie e numeri da clown, tra gli applausi del festeggiato, delle circa 200 famiglie dei piccoli assistiti dalla struttura pediatrica vaticana, dei volontari di Athletica Vaticana che hanno fatto loro accoglienza, del presidente, il cardinale Konrad Krajewski, prefetto del Dicastero per il Servizio della Carità e della direttrice suor Anna Luisa Rizzello. «Buongiorno a tutti voi! E grazie tante per potervi vedere, tante bambine, bambini, qui tutti! Grazie tante» ha detto il Papa a braccio. «Noi dobbiamo prepararci – ha aggiunto - per una grande festa, che sarà la prossima settimana, il Natale: la festa nella quale noi pensiamo e ricordiamo quando Gesù è venuto, è venuto per stare con noi. Pensiamo, prepariamo il cuore al Natale, per ricevere Gesù». «E vi auguro un buon Natale – ha concluso - sempre con il sorriso, e che il Signore vi dia tutto quello che voi volete».

Nella settimana che precede il Natale il Papa terrà la consueta udienza generale del mercoledì. Mentre giovedì è previsto il tradizionale discorso per l’Udienza ai cardinali e ai superiori della Curia Romana per la presentazione degli auguri natalizi e quello rivolto ai dipendenti della Santa Sede e del Governatorato vaticano. La Messa della notte di Natale presieduta dal Papa sarà domenica alle 19,30 nella Basilica di San Pietro.