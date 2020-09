Eldorato è un progetto che racconta l’illusione di questo millennio: l’esistenza di una terra dell'oro, dove ci sono benessere e futuro. Una terra lontana di cui si sa poco e di cui si immaginano meraviglie; una terra al di là della linea dell'orizzonte che ce la nasconde. Il progetto, ideato e prodotto da de Gara (Firenze, 1977), si articola in una serie di installazioni site-specific che utilizzano come materia prima un oggetto salvavita: le coperte isotermiche normalmente usate per il primo soccorso in caso di incidenti e calamità naturali ed entrate nell'immaginario collettivo come “veste dei migranti”. Presenti alla cerimonia, oltre l'artista, anche il Custode del Sacro Convento di Assisi, padre Mauro Gambetti, padre Marco Moroni, e il direttore della Sala Stampa del Sacro Convento di Assisi, padre Enzo Fortunato. - Sala Stampa - Basilica San Francesco