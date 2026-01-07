Rotta artica, zaffiri, terre rare: ma quanto vale davvero la Groenlandia?

Nei prossimi decenni le modificazioni dell’ecosistema artico avranno enormi conseguenze sui destini di tutta l’umanità. In questa prospettiva la Groenlandia ha una grande rilevanza strategica per la posizione sulle rotte artiche e per il potenziale di risorse minerarie. Centralità strategica ben presente alle potenze globali. Già nel 2017 un rapporto del governo Usa sul futuro del pianeta sottolineava l’importanza delle dinamiche ambientali geopolitiche ed economiche nell’Artico e questo studio sembra influenzare ancora il presidente Trump. Ma l’influenza più forte sul presidente Maga sembra esser esercitata dal Libro Bianco della Repubblica Popolare Cinese del 2018: «La situazione artica ora va oltre la sua originaria natura di Stati inter-artici o regionali, assumendo un rilievo vitale sugli interessi di Stati esterni alla regione».

I presupposti per uno scontro in Groenlandia tra le due grandi potenze di questo secolo ci sono tutti e l’interesse degli Stati Uniti per la Groenlandia non è di oggi. Nel 1946 Harry Truman offrì alla Danimarca 100 milioni di dollari in oro per la Groenlandia. Nel 1940 la Danimarca veniva occupata dai nazisti e l’ambasciatore danese a Washington, di sua iniziativa, in nome del re Cristiano X, firmò con gli Usa un accordo per la difesa della Groenlandia. Nell’ accordo il riconoscimento della sovranità danese pare inequivocabile, ribadito dagli Usa nei successivi accordi di difesa della Groenlandia del 1951 e del 2004.

Anche i diritti Usa sui territori che ospitano le basi militari sono inequivocabili. La Pituffik Space Base (già Thule), una tra le più importanti basi militari americane nel mondo, è un’enclave americana in Groenlandia.

Ma quanto vale veramente la Groenlandia? A partire dal XIX secolo lo sfruttamento minerario è stato l’aspetto principale del colonialismo danese in Groenlandia. Per circa 150 anni è stata estratta la criolite (1856-1997), oltre a carbone, piombo-zinco e argento. Dal 2010 l’attività mineraria è di competenza esclusiva della regione autonoma di Groenlandia. I punti di riferimento sono gli accordi con gli Stati Uniti del 2019 e con l’Unione Europea del 2023. E la disciplina delle concessioni minerarie è regolata dal Mineral Resources Act. Le domande di concessione devono allegare uno studio di impatto ambientale (Eia) e una valutazione dell’impatto sociale (Sia)

I circa 50mila cittadini della Groenlandia sanno che lo sfruttamento incontrollato delle risorse minerarie distruggerebbe il delicato equilibrio ecologico dell’isola. Ed è molto controversa l’attività di estrazione delle terre rare, che implica il movimento di terreni radioattivi. Al momento sono attive in Groenlandia solo due miniere. Una di rubini e zaffiri e una di anortosite. Ci sono più di cento concessioni di vario livello. Nel sud dell’isola, la concessione di Kvanefjeld doveva essere una delle maggiori del mondo per l’estrazione di terre rare. Ma dopo i divieti introdotti nel 2021 alla movimentazione di materiali radioattivi, la società concessionaria ha iniziato un procedimento contro Groenlandia e Danimarca chiedendo miliardi di danni. La controversia sarà lunga e per i tesori della Groenlandia ci vorrà tempo.

Ma allora come si spiega l’accanimento di Trump? Ognuno può darsi una risposta. Trump è impressionato da una carta geografica con la proiezione di Mercatore, dove la Groenlandia appare grande quanto quasi tutti gli Stati Uniti mentre in realtà è solo circa tre volte il Texas? Trump è ossessionato dall’idea che la Cina vada contrastata anche nell’Artico, anche se oggi i cinesi sembrano non essere più molto interessati? A chi scrive pare che Trump minacci l’annessione della Groenlandia per una ragione evidente: tenere l’Europa sotto ricatto e impedire che l’Europa elabori una politica efficace nelle altre aree geopolitiche dove gli Stati Uniti intendono agire con tutta la loro forza imperiale.