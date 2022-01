Reuters

Le tensioni crescenti al confine russo ucraino preoccupano tutta la comunità internazionale. Il Papa ha rivolto anche un appello all'Angelus di domenica affinché «ogni azione e iniziativa politica sia al servizio della fratellanza umana, più che di interessi di parte».

Ci sono più di 120mila soldati russi già schierati al confine ucraino e sul territorio del Donbass, dove, come anche a Kiev, le esercitazioni sono all’ordine del giorno. La Gran Bretagna ha iniziato a ritirare metà del suo personale dell'ambasciata di Londra a Kiev nel timore di una possibile azione militare da parte di Mosca. Il ritiro dello staff britannico segue l'annuncio del Dipartimento di Stato americano di domenica che ritirerà i familiari del proprio personale diplomatico a Kiev e che ha dato la possibilità allo staff non essenziale di lasciare l'Ucraina. «La situazione della sicurezza, in particolare lungo i confini

dell'Ucraina, nella Crimea occupata dalla Russia e nella Donetsk controllata dalla Russia, è imprevedibile e potrebbe deteriorarsi in qualsiasi momento» si legge nel comunicato del Dipartimento di Stato statunitense.

Al tempo stesso il governo Usa ha diramato un avviso ai propri concittadini sconsigliando di recarsi in Russia e in Ucraina.

Kiev ha criticato, giudicandolo "prematuro" ed "eccessivo" l'ordine impartito da Washington di evacuare i familiari dei diplomatici Usa dall'Ucraina. "Con tutto il rispetto del diritto degli stati stranieri di garantire la sicurezza delle loro missioni diplomatiche, noi consideriamo questa misura presa dagli americani come prematura ed eccessiva", ha dichiarato in una nota il portavoce del ministero degli Esteri ucraino, Oleg Nikolenko.

Kiev inoltre, ha fatto sapere che "continuerà nella sua politica di smantellamento di qualsiasi struttura oligarchica e politica" filo-russa impegnata a destabilizzare il Paese, dopo le accuse britanniche su un presunto piano di Mosca per installare un governo amico.



Anche il ministero degli Esteri tedesco, secondo alcune anticipazioni della Bild, starebbe ragionando sulla possibilità iniziare a evacuare i familiari del proprio personale, mentre continua l’afflusso di munizioni e istruttori militari dai Paesi Nato. Un primo carico di armi, 90 tonnellate circa, è già arrivato su ordine del presidente Usa Biden.

L'alto rappresentante Ue Josep Borrell invece ha affermato che "a meno che il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, non abbia qualcosa da dirci di importante, il personale dell'Unione Europea non ha in programma nessuna evacuazione. Stiamo continuando a costruire un forte pacchetto di sanzioni, ma nulla di concreto verrà approvato oggi".



In tutta questa settimana, a partire da oggi i ministri degli Esteri dei 27 paesi Ue incontreranno in videoconferenza il segretario di Stato Usa Blinken di ritorno dai negoziati con Mosca a Ginevra. Allo studio possibili sanzioni in caso di invasione. Previsti anche colloqui bilaterali tra Regno Unito e Russia.