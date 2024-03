A Kiev la metropolitana trasformata in rifugio nella notte degli attacchi russi - Reuters

Tutta l’Ucraina è tornata ad essere sotto tiro di Mosca dal cielo. Notte di missili e droni sull’intero Paese. «E’ stato il più vasto attacco energetico in tempi recenti», annuncia il ministro dell’energia, German Galushchenko. Si segnalano interruzioni di corrente in diverse regioni della nazione. Ma in alcune aree è saltata sia la connessione a Internet, sia il rifornimento di acqua potabile.



La città di Kharkiv, con oltre 1,3 milioni di persone che sono tornate ad abitarla, è senza elettricità. Quindici le esplosioni che si sono sentite nella notte e che avrebbero colpito infrastrutture strategiche per mettere in ginocchio la seconda città del Paese, distante cinquanta chilometri dal confine con la Russia. Secondo le autorità locali, non si registrano per adesso vittime. Ma l'ipotesi è che siano state danneggiate tutte le centrali della metropoli e dei dintorni, comprese le stazioni di distribuzione che le collegano al territorio. Le Ferrovie di Stato hanno annunciato il black-out lungo le linee ferroviarie della regione ma non lo stop dei treni che continueranno a viaggiare con locomotive diesel al posto di quelle elettriche. Nella sala d'aspetto della stazione di Kharkiv è stato allestito un punto di emergenza per famiglie e bambini.



Ci sono feriti invece a Zaporizhzhia dove sono state colpite anche abitazioni private. E nella centrale nucleare di Zaporizhzia si è verificata, a causa dei bombardamenti, l’interruzione di una delle linee elettriche che garantiscono il funzionamento dei sistemi di sicurezza dell’impianto. Anche la diga di Dnipro a Zaporizhzhia, la più grande centrale idroelettrica dell’Ucraina, è stata colpita durante l'attacco massiccio, ha reso noto Ukridroenergo, la società elettrica nazionale. La compagnia ha segnalato un incendio nella stazione ma ha affermato che la situazione è sotto controllo.



A Kiev le stazioni della metropolitana sono state aperte nella notte per diventare rifugio anti-missile e punto d’accoglienza: migliaia di persone che ci hanno trascorso la notte. Anche a Kharkiv la metropolitana resta aperta come luogo di protezione, anche se la mancanza di energia ha bloccato i trasporti.

L’allarme è scattato su tutta l’Ucraina intorno alle tre della notte (le due in Italia) è in due terzi delle regioni si è concluso poco fa ma non nelle oblast dell’est dove è ancora in corso.

Nell’ovest del Paese, a Khmelnytskyi, il sindaco segnala la distruzione di edifici residenziali e infrastrutture. È stata attaccata di nuovo Kryvyi Rich, nel sud dell’Ucraina, città natale del presidente Zelensky, che è senza elettricità. Anche a Kropyvnytskyi, nel centro del Paese, il sindaco segnala la mancanza di corrente. Annunciata la razionalizzazione dell’energia elettrica nella regione di Sumy, nell’est del Paese, territorio lungo il confine russo e sotto attacco costante negli ultimi mesi.