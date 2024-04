Un edificio crollato in seguito al terremoto a Taiwan - Ansa

Un terremoto di magnitudo 7.4, il più forte degli ultimi 25 anni, ha scosso Taiwan alle 7,58 ora locale, causando gravi danni e portando alla perdita di vite umane. Secondo la National Fire Agency (NFA), almeno quattro persone sono morte nell'evento sismico. L'epicentro è stato registrato a 18 km a sud-est di Hualien City, a circa 150 km dalla capitale Taipei.

Una seconda scossa è stata registrata successivamente, ma in questo caso la sua intensità è stata di magnitudo 6,5 e l’epicentro è stato in mare a 11 km da Hualien City. Dopo queste due scosse la terra ha continuato a tremare, registrando 58 sismi di cui due superiori a magnitudo 6. Secondo la National Fire Agency (NFA) oltre alle quattro persone che hanno perso la vita ci sono 711 feriti. E sempre secondo la NFA sarebbero almeno 77 le persone intrappolate in tutta Taiwan a causa del sisma.

Stando alle informazioni fornite dall’agenzia, le potenti scosse che hanno scosso Taiwan stamattina hanno danneggiato 97 edifici in tutta l'isola e, stando alle autorità locali, circa la metà degli edifici danneggiati si trovano nella contea di Hualien, vicino all'epicentro del terremoto. Quattro edifici nella contea sono parzialmente crollati, ha detto l'amministratrice della contea Hsu Chen-wei, i residenti di tre edifici sono stati evacuati, mentre le operazioni di ricerca e salvataggio continuano presso l'edificio Uranus di nove piani, che pende a destra dopo il crollo del piano terra, ha aggiunto Hsu.

Oltre ai danni alle infrastrutture e agli edifici, il terremoto ha provocato interruzioni nella fornitura di energia elettrica, lasciando senza elettricità oltre 91mila famiglie. La compagnia statale Taipower sta lavorando per ripristinare il servizio elettrico. Le conseguenze del sisma si sono estese anche al sistema di trasporto, con la sospensione temporanea di alcuni collegamenti ferroviari nella parte orientale dell'isola.

Tuttavia, le autorità prevedono che tali servizi saranno riattivati entro la fine della giornata. In un primo tempo pareva scongiurato il pericolo di uno tsunami rivisto dopo l’allerta emessa dal sistema d’allarme degli Stati Uniti. Peraltro sulla situazione pesa la tensione geopolitica nella regione, con il ministero della Difesa di Taiwan che ha segnalato l'avvistamento di 30 aerei e 9 navi militari cinesi intorno all'isola. Le forze armate taiwanesi hanno monitorato attentamente la situazione e hanno adottato misure precauzionali, impiegando aerei, navi e sistemi missilistici costieri per garantire la sicurezza dell'isola.

Le autorità locali e nazionali stanno lavorando senza sosta per gestire l'emergenza, fornendo soccorso alle vittime, coordinando gli sforzi di recupero e garantendo il ripristino dei servizi essenziali.