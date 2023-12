Uno dei memoriali improvvisati per le vittime della sparatoria all'Università. Oggi è la giornata del lutto in Repubblica Ceca - Ansa

COMMENTA E CONDIVIDI













I cechi piangono le 13 vittime della strage all'Università di Praga. Oggi le bandiere sugli edifici pubblici sono mezz'asta in tutto il Paese per un giorno di lutto nazionale. Il governo ha chiesto di osservare un minuto di silenzio sabato a mezzogiorno, l'una in Italia, e le campane suoneranno nelle chiese di tutta l'Ue e dei Paesi membri della Nato. «È difficile trovare le parole per esprimere da un lato la condanna e, dall'altro, il dolore e la tristezza che tutta la nostra società prova in questi giorni prima di Natale», ha detto il primo ministro Petr Fiala.

Gli studenti in lacrime hanno acceso migliaia di candele in memoriali improvvisati presso la Facoltà di Lettere e la vicina sede dell'Università. Anche la scuola, le famiglie e gli amici hanno iniziato a pubblicare i nomi delle vittime, studenti e insegnanti. «Questa è una notizia estremamente crudele per tutti noi», ha scritto su Facebook l'Istituto di musicologia dopo aver appreso che la direttrice 49enne Lenka Hlavkova, madre di due figli, era tra le vittime. Tra i morti nell'attentato anche l'esperto di letteratura finlandese Jan Dlask e la studentessa Lucie Spindlerova.

L'uomo armato (colpito dalla polizia e suicidatosi) ha anche ferito 25 persone, di cui tre colpite da proiettili in strada mentre sparava da un balcone. Tra i feriti ci sono un cittadino olandese e due cittadini degli Emirati Arabi Uniti.

Il ministro dell'Interno Vit Rakusan ha ribadito che non vi è alcun collegamento tra la sparatoria e il terrorismo internazionale e che l'autore del reato ha agito di propria iniziativa.

Nella storia della Repubblica Ceca, che come stato indipendente esiste dal 1993, non si era mai verificata una sparatoria con così tante vittime.

​