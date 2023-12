Un fotogramma "cattura" le due persone che hanno rubato l'opera di Bansky a Londra - Bbc Web

Non ha fatto in tempo a essere installata che l'ultima opera di Banksy è scomparsa: due uomini sono stati filmati mentre rubavano l'opera da una strada del sud di Londra, meno di un'ora dopo che era stata confermata come opera autentica sull'account Instagram del celebre e misterioso street artist. L'opera rappresentava un segnale stradale di Stop, coperto da tre aerei simili a droni militari. Una selezione di foto era stata caricata sulla pagina Instagram di Banksy senza didascalia o spiegazione, confermandone così l'autenticità. In un video condiviso sui social media, gli spettatori guardano due uomini strappare il cartello all'incrocio tra Southampton Way e Commercial Way a Peckham intorno alle 12:30 (ora locale). Nel video si sentono testimoni dire «oh mio Dio», mentre uno dei due uomini prende il segnale stradale e scappa.

A causa della notorietà dell'artista, vendere un Banksy rubato può essere difficile. L'anno scorso, tre uomini sulla trentina sono stati incarcerati in Francia per il furto e la manipolazione di un dipinto di Banksy che rendeva omaggio alle vittime dell'attacco del 2015 alla sala concerti Bataclan di Parigi. Sei mesi dopo, in un altro episodio, otto persone sono state arrestate per il furto di un murales dipinto dall'inafferrabile street artist da un muro alla periferia di Kiev. Nel 2019, un uomo che aveva preso una scultura di Banksy da un piedistallo nel centro di Londra ha contattato la polizia dopo che gli era stata rubata ed è comparsa alla casa d'aste Sotheby's. Le note d'asta di The Drinker affermavano che l'opera era stata «misteriosamente recuperata», suggerendo che fosse stata presa da Banksy o dai suoi soci e, dopo aver consultato la polizia, Sotherby's si era detta convinta che il venditore avesse il diritto legale di mettere l'opera all'asta.

L'aereo sul segnale di stop somigliava a quelli dell'opera d'arte Civilian Drone Strike di Banksy del 2017, che raffigurava un trio di droni che bombardavano un disegno infantile di una casa. E' stato messo all'asta ad Art The Arms Fair e ha raccolto 205.000 sterline per Reprieve e Campaign Against Arms Trade. Banksy ha installato altri pezzi quest'anno, tra cui Valentine's Day Mascara, un murales del peso di 3,8 tonnellate, apparso sul lato di una casa a Margate, nel Kent, il giorno di San Valentino. Il murale raffigurava una casalinga degli Anni '50 con un occhio gonfio e un dente mancante, che indossava un grembiule e guanti gialli per i piatti e gettava un uomo in un congelatore a pozzetto. A settembre è stata collocata nel foyer della mostra Art of Banksy in Regent Street, nel centro di Londra, dove puo' essere vista gratuitamente.