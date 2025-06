La moglie di Abrego Garcia con altri familiari dell'uomo, in conferenza stampa - Reuters

È stato riportato su suolo americano Kilmar Abrego Garcia, il migrante del Maryland che era stato deportato per errore nel supercarcere per terroristi di El Salvador. Sarà processato in Tennessee. Ma la nuova accusa è pesante: associazione a delinquere per far entrare negli Stati Uniti membri di un'organizzazione terroristica. Avrebbe accompagnato gruppi di migranti. A dare il doppio annuncio, del rientro negli Usa e dei nuovi capi d'imputazione, è stata la procuratrice generale Pam Bondi. La stessa che, il 16 aprile, aveva dichiarato: «Non tornerà nel nostro Paese, il presidente (salvadoregno, ndr) Bukele ha detto che non lo rimanderà, fine della storia». Ora Bondi ha affermato che il governo ha presentato al Salvador un mandato di arresto e che l'incriminazione, risalente al 21 maggio, si basa su fatti recentemente scoperti. Abrego Garcia, 29 anni, sposato con una cittadina americana e padre di un bambino molto piccolo, risiede legalmente in Maryland e ha un permesso di lavoro. La procuratrice Bondi, ad aprile, aveva detto: «Il Maryland è più sicuro perché se n'è andato, e quella donna che ha sposato e quel bambino che ha avuto con lei stasera sono più sicuri perché lui è fuori dal Paese».



La bufera politica e lo scontro legale

Il caso di Abrego Garcia aveva sollevato una bufera politica e giudiziaria dopo che, il 15 marzo in virtù dell'Alien Enemies Act del 1798, era stato deportato con centinaia tra venezuelani e salvadoregni nel Centro de confinamento del terrorismo (Cecot) di El Salvador, il maxicarcere del regime di Bukele per il quale Washington paga 6 milioni di dollari l'anno. L'accusa, per tutti, era di far parte della gang venezuelana Tren de Aragua o di quella salvadoregna MS-13. Ma la giudice distrettuale del Maryland Paula Xinis aveva disposto il rientro di Abrego Garcia, in quanto deportato per errore. Sentenza confermata dalla Corte d'appello del Quarto circuito. La Corte Suprema aveva ingiunto al governo federale di facilitare il suo ritorno negli Usa. I Democratici avevano accusato l'Amministrazione Trump di calpestare la Costituzione. In risposta, Washington scaricava la responsabilità sul presidente del Salvador, Nayib Bukele, sostenendo che si rifiutava di rimandarlo indietro. Ora la svolta. Dopo che un tribunale del Tennessee ha depositato un atto d'accusa contro Abrego Garcia. Due i capi d'imputazione: associazione a delinquere e favoreggiamento dell'ingresso negli Usa di membri della gang terroristica MS-13.

Il controllo stradale, i migranti e le nuove accuse

Il processo si svolgerà in Tennessee perché in quello stato l'uomo era stato fermato nel 2022 per un controllo stradale. Nonostante avesse la patente scaduta, i due agenti non gli fecero la multa ma discussero del sospetto che nove passeggeri che trasportava fossero migranti. Su questo i procuratori federali hanno inviato un'indagine che ha come teste chiave l'uomo a cui era intestato il furgoncino, che è in prigione in Alabama per reati legati all'immigrazione. In cambio di un accordo per l'immunità, l'uomo ha testimoniato che dal 2015 Abrego Garcia lavorava con lui per trasportare migranti.

