Un'operazione della polizia a Maiduguri (Ap)

Maltrattamenti e torture su 300 bambini e uomini in una scuola maschile islamica a Daura, in Nigeria, nello Stato settentrionale di Katsina: è quanto scoperto dalla polizia locale, dopo che molti di loro erano riusciti a fuggire. Nelle perquisizioni, la polizia ha trovato 67 persone di età compresa tra 7 e 40 anni "legate e in catene". Un religioso musulmano di 78 anni è stato arrestato.