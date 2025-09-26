Distruzione a Gaza City - Ansa

Un atto di «guerra psicologica». Il giudizio non arriva da ambienti anti-israeliani bensì da un alto esponente delle Forze di difesa israeliane (Idf). Parlando con il quotidiano progressista Haaretz, che è su posizioni fortemente critiche nei confronti del governo e di come sta conducendo la guerra ad Hamas, la fonte ha espresso il profondo disagio dell'esercito per l'ennesimo ordine imposto dall'ufficio del premier Benjamin Netanyahu. Un ordine a dir poco agghiacciante. Netanyahu ha deciso che vengano installati altoparlanti in tutta la Striscia di Gaza per trasmettere in diretta alla popolazione palestinese il suo intervento di questo pomeriggio (alle 15 italiane) all'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. Quell'Assemblea alla quale il presidente dell'Autorità nazionale palestinese, Abu Mazen, non ha potuto partecipare perché gli Stati Uniti gli hanno negato il visto d'ingresso: ha parlato ieri in video da Ramallah, in Cisgiordania, ribadendo il riconoscimento di Israele (l'Anp lo riconosce dal 1988), la condanna di Hamas, del 7 ottobre e dell'antisemitismo, e auspicando collaborazione internazionale per un futuro di convivenza «in pace e sicurezza con i nostri vicini» attraverso il riconoscimento dello Stato palestinese («moderno e democratico», «non uno Stato armato») accanto a quello di Israele. Dal canto suo, Netanyahu e con lui tutta la Knesset (il parlamento israeliano) continuano a ribadire che «non ci sarà mai uno Stato palestinese» e minacciano l'annessione dei Territori occupati.

Da Gerusalemme, l'ufficio di Netanyahu avrebbe dunque ordinato che le sue parole di rifiuto della soluzione dei due Stati risuonino alte e forti, dagli altoparlanti, in quella prigione a cielo aperto che è la Striscia di Gaza. Per gridare in faccia ai palestinesi «la nostra verità, la verità dei soldati, la verità degli israeliani», come ha detto il premier prima di salire sull'aereo che ieri l'ha portato a New York. Parole che pioveranno come pietre sugli attendamenti di sfollati, sulla gente in fila per il cibo, sugli ospedali chiusi o stracolmi di feriti, sugli orfani, le vedove, gli innumerevoli disabili fisici e mentali resi tali da quasi due anni di bombardamenti e dalla carenza di cure sanitarie. Parole che alimenteranno odio e vendetta, in un'escalation di violenza della quale si fatica a immaginare la fine.

Secondo l'israeliano Canale 12, l'esercito avrebbe espresso la sua contrarietà alla decisione perché esporrebbe i soldati a rischi non necessari. Dovrebbero infatti lasciare le loro postazioni per entrare in zone dell'enclave non sotto il pieno e diretto controllo dell'Idf, rischiando di diventare bersagli di Hamas. Il sito di Haaretz scrive, tuttavia, che l'esercito non si è potuto opporre e che, stamani venerdì, sta allestendo gli altoparlanti a Gaza. Saranno installati su camion e vicino alla recinzione di confine, ha precisato una fonte.