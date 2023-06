Continua l’impegno di Berlino nei confronti dei reduci della Shoah. Claims Conference, l’associazione che gestisce le richieste degli ebrei sopravvissuti ai crimini del nazismo, ha reso noto oggi il nuovo finanziamento del governo tedesco da 1,4 miliardi di dollari, circa 1,3 miliardi di euro, in pensioni e assistenza sociosanitaria per il 2024. A beneficiarne saranno 200mila ebrei in 83 Paesi. Dato che i sopravvissuti sono ormai molto anziani, ben 890 milioni di dollari finanzieranno i vari servizi di assistenza domiciliare. Saranno distribuiti sussidi una tantum o mensili per 535 milioni di dollari. A 128mila reduci verranno erogati circa 1300 euro di pensione annuale fino al 2027. «Sebbene siano simbolici, questi pagamenti forniscono un aiuto finanziario a molti ebrei sopravvissuti all'Olocausto che vivono in tutto il Mondo – ha commentato l’associazione Claims Conference –. Il governo tedesco sta riconoscendo che questa sofferenza è ancora profondamente sentita, sia emotivamente che finanziariamente». Già messi a bilancio per il 2026 e il 2027 oltre 85 milioni di dollari per i programmi didattici sull’Olocausto.

Secondo l'associazione gran parte dei beneficiari saranno ebrei russi o di Paesi ex-sovitici che fin’ora sono stati esclusi dai programmi pensionistici poichè non erano stati internati in lagher o ghetti. Infatti, questi furono vittime dalle cosiddette Einsatzgruppen, le squadre della morte che avevano il compito di uccidere sul posto gli ebrei slavi senza deportarli. Più di un milione furono assassinati e gran parte sepolti in anonime fosse comuni. Molti di questi

ella comunità dei sopravvissuti. «Ogni anno questi accordi diventano sempre più difficili man mano che quest'ultima generazione di reduci dell’Olocausto invecchia e le loro esigenze aumentano», ha dichiarato Greg Schneider, vicepresidente della Claims Conference.

L'Ambasciatore Stuart Eizenstat, consigliere della Casa Bianca per gli affari riguardanti la Shoah, ha aggiunto: «Come dimostrano gli straordinari risultati che abbiamo raggiunto quest'anno, nonostante sia passato molto tempo dalla fine della seconda guerra mondiale, la Germania e il suo popolo continuano a sentire la profonda responsabilità nell'aiutare i sopravvissuti dell’Olocausto ». Dal 1952, il governo tedesco ha pagato più di 90 miliardi di dollari al popolo ebraico per le sofferenze e le perdite, anche materiali, dovute al nazismo.