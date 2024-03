La città russa di Belgorod attaccata dall'Ucraina - Ansa

Si sono aperti sotto le bombe i seggi per le presidenziali in Russia. Dalla regione di Belgorod all’oblast occupata di Kherson, gli attacchi targati Kiev hanno segnato la prima giornata di voto. E la risposta del Cremlino è stata spietata: un doppio raid missilistico su Odessa che ha fatto 20 morti e oltre cinquanta feriti. Fra le vittime anche un soccorritore e un paramedico che erano giunti nel luogo del bombardamento dopo la prima esplosione e che sono stati investiti da un nuovo blitz dal cielo a distanza di pochi minuti. «Eravamo lì per salvare la gente e un secondo missile ci ha travolti. Sono salvo per miracolo. L’uomo che era accanto a me è finito in mezzo a una pioggia di schegge», racconta uno dei medici. Ai morti di Odessa si aggiunge una coppia di Vinnytsia, nell’Ucraina centrale: marito e moglie sono stati uccisi nella loro casa da uno stormo di droni inviati durante la notte dall’esercito di Putin.

L'ambulanza ucraina devastata da un missile russo lanciato sui soccorritori a Odessa - Ansa

Alle elezioni la Russia è arrivata con i confini violati dai sabotatori filo-ucraini che sono penetrati nelle regioni di Belgorod e Kursk. Eppure il ministero della Difesa ha ridimensionato le incursioni. «Tutti i tentativi di infiltrazione negli ultimi tre giorni sono stati respinti. E il nemico ha perso 1.500 uomini», afferma Mosca. Ma la situazione resta critica a Belgorod dove le operazioni di voto si sono interrotte a causa di diverse esplosioni. «La città trema. E i residenti pubblicano online filmati di incendi», scrivono i canali Telegram ucraini che mostrano video in cui si vedono colonne di fumo alzarsi da più punti. Secondo il governatore locale, un negoziante è morto mentre era a lavoro nel suo punto vendita ed è stata catturata una spia che stava progettando di far saltare i binari ferroviari. Le autorità russe accusano i militari ucraini anche di un raid aereo su 2 seggi nell’area di Kherson, fa sapere la commissione elettorale inviata da Mosca.

Il bombardamento russo di Odessa che ha causato 20 morti - Ansa

«Gli attacchi contro la Russia non resteranno impuniti», ha dichiarato Putin. Da qui la rappresaglia su Odessa che il presidente Zelensky ha definito un atto «molto vile». I missili ipersonici sono stati lanciati dalla Crimea sotto il controllo di Mosca. E hanno colpito un centro ricreativo di tre piani, dieci abitazioni, una stazione di servizio, una conduttura del gas. E nell’attacco successivo le ambulanze e i veicoli dei vigili del fuoco impegnati a spegnere l’incendio all’interno di una delle case. In ospedale sono finiti sette dipendenti del Servizio statale di emergenza. Oggi sarà lutto cittadino a Odessa «per onorare la memoria delle vittime della tragedia», hanno annunciato le autorità locali. Su tutti gli edifici pubblici la bandiera dell’Ucraina sarà a mezz’asta.