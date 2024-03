Personale locale prepara i pasti in una tensostruttura allestita da Wck - Wck

A piovere dal cielo sopra Gaza c’è anche il cibo cucinato da loro, quasi 53mila pasti nel solo lancio di giovedì 7 marzo, sganciati a bassa quota da un velivolo della Royal Jordanian Air Force. La prima consegna aerea che li ha coinvolti risale al 5 febbraio, poi un altro lancio il 26. La storia della World Central Kitchen è cominciata da «un'idea semplice nata a casa mia, con mia moglie Patricia: quando le persone hanno fame, bisogna mandare dei cuochi. Ma non domani, bisogna farlo oggi» . È un uomo d’azione e di forte determinazione, lo chef spagnolo José Andrés, due stelle Michelin, per il settimanale Time una delle 100 persone più influenti al mondo nel 2012 e di nuovo nel 2018, poi tra i nominati al Premio Nobel per la Pace nel 2019 per la sua incredibile attività umanitaria.

Celebrità ai fornelli dei ristoranti più sofisticali e rinomati del pianeta, ha però usato pentole e padelle anche per cucinare nelle crisi umanitarie più severe, con le numerose schiere di cuochi della sua cucina mondiale, World Central Kitchen (Wck), l’organizzazione che ha fondato nel 2010 con l’intenzione di preparare e tempestivamente servire pasti freschi e nutrienti a popolazioni colpite da disastri naturali e conflitti. In Ucraina, ad esempio, Wck è arrivata poche ore dopo l’avvio dell’invasione russa, e da allora ha cucinato e distribuito più di 260 milioni di pasti contando su un team di 5.000 persone, 550 ristoranti partner e dieci cucine mobili. Nella Striscia di Gaza, sigillata e portata a un passo dalla carestia da cinque mesi di guerra, dove «la fame ha raggiunto livelli catastrofici», come giovedì ha riferito Jamie McGoldrick, coordinatore umanitario Onu, World Central Kitchen è impegnata sin dall’inizio.

«I lanci aerei sono l’ultima risorsa e non eviteranno la carestia», dicono al World Food Programme, il Programma alimentare delle nazioni Unite. Lo chef José Andrés lo sa bene. E infatti, oltre a consegnare pasti dal cielo, è già pronto con il suo team a Cipro, dove collabora con Emirati Arabi Uniti e Open Arms, per il viaggio pilota prima dell’apertura del corridoio umanitario previsto in queste ore da Unione Europea, Stati Uniti, Emirati e altri Paesi partner tra cui l'Italia.

Soprattutto, la World Central Kitchen ha già da tempo i piedi dentro la Striscia. Finora ha preparato e servito 32 milioni di pasti ai “gazawi”, ha inviato centinaia di camion con aiuti alimentari dall’Egitto, ha fornito alle squadre locali fornelli, le proprie stufe a pellet combustibile, gli ingredienti necessari. Quotidianamente, da mesi, sui suoi canali social dà gli aggiornamenti sui progressi fatti, dall’enorme panetteria allestita a Rafah, oggi in grado di sfornare più di 20.000 pani al giorno, al sistema di trattamento dell'acqua costruito sul tetto di una delle cucine gestite nella stessa città, fino all’ultima tensostruttura appena puntellata a Deir al-Balah, nella Striscia centrale, dove i primi bracieri sono già stati posizionati in fila.

Al lavoro, un esercito di cuochi e cuoche locali, aiutanti e tuttofare. Tra questi, Abu Muhammad, fuggito dalla sua casa nel Nord, è stato uno dei primi a unirsi al team dell’organizzazione e ora è uno dei capi nella gestione delle cucine. Poi c’è Saeed che da principio ha lavorato ai fornelli di Wck a Gaza City per poi, come centinaia di migliaia di concittadini, scappare a Sud e ora fa parte del team di Rafah. Insieme preparano piatti tradizionali, la mujadara, a base di riso e lenticchie conditi con cipolle fritte croccanti, o la loubia, fagioli in umido, serviti con il tradizionale pane Saj. Impegnata ai forni del pane, tra le tante donne, c’è Raedaa, che quando finisce il turno non si riposa, e offre assistenza medica nei campi vicini alle cucine. «Quella che stiamo facendo è la cosa più importante al mondo: le persone hanno fame, noi le aiutiamo», è il pensiero di un altro gazawi che si è unito al team dei cuochi volontari, Sayyed.

Intanto, a poche ore dall’inizio del Ramadan previsto per domani sera, per fornire pasti durante il mese sacro quando per rompere il digiuno c’è il rischio che non ci sia niente da mettere sotto i denti, l’organizzazione ha lanciato una raccolta per finanziare l’equivalente di 4,7 milioni di porzioni, ancora tutte da preparare. Uno sforzo enorme, una missione eccezionale, per i cuochi di World Central Kitchen un lavoro paziente da portare a termine, come fanno sempre, tenacemente un pasto alla volta.