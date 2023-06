Il defunto Papa emerito Benedetto XVI in una foto del 2008 - Christian Gennari

Ignoti hanno rubato la croce pettorale del defunto papa emerito Benedetto XVI, che era stata lasciata in eredità alla chiesa di St. Oswald di Traunstein, in Baviera, dove Joseph Ratzinger ha vissuto da giovane. Lo riporta Dpa.

L'ufficio di polizia criminale bavarese ha detto che il furto è avvenuto lunedì.

Non è stato ancora comunicato il valore della croce, che era probabilmente placcata in oro e conteneva una pietra preziosa. Ma la polizia ha intanto sottolineato che "il danno immateriale per la Chiesa cattolica è ovviamente enorme". I ladri hanno anche scassinato la cassa di un chiosco delle riviste.

Benedetto possedeva diverse croci pettorali. Indossava spesso quella rubata dalla chiesa di Traunstein in occasioni speciali, come le Messe papali nella Basilica di San Pietro o udienze e ricevimenti importanti.