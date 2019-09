La presidente della Commissione Ue ha annunciato stamani le deleghe dei nuovi commissari (Ansa)

L'ex presidente del Consiglio italiano Paolo Gentiloni sarà commissario agli Affari economici nel nuovo esecutivo Ue guidato da Ursula von der Leyen. È stata la stessa presidente della Commissione ad annunciare le deleghe proposte per i membri designati della sua squadra nel corso di una conferenza stampa a Bruxelles.

Gentiloni, 64 anni, è stato ministro degli Esteri nel governo Pd di Matteo Renzi, e prima delle Comunicazioni ai tempi di Romano Prodi. Dall'inizio della segreteria di Nicola Zingaretti, ha ricoperto il ruolo di presidente del Partito Democratico.

«Se Londra chiederà una proroga, gliela daremo»

Tra i nuovi commissari non figura nessun britannico, poiché il governo di Londra non ha indicato nomi, avvicinandosi la fatidica scadenza della Brexit. Ma la presidente Von der Leyuen non chiude la porta. Rispondendo ai giornalisti, ha detto: «Il commissario britannico? Vedremo cosa succederà fino al 1° novembre, attenderemo quella data. Se il Regno Unito dovesse chiedere una proroga gliela concederemo, ma in quel caso dovrà nominare un commissario».

La nuova Commissione Europea

Ecco chi sono i 26 commissari europei, 13 uomini e 13 donne, che affiancheranno la presidente Vor der Leyen per i prossimi cinque anni. La nuova Commissione entrerà in carica il 1° novembre, dopo aver ricevuto l'approvazione del Parlamento europeo.

Il lettone Valdis Dombrovskis vicepresidente esecutivo e commissario all'Economia che deve giovare a tutti e ai Servizi finanziari

L'olandese Frans Timmermans vicepresidente esecutivo e commissario per il Green New Deal.

La danese Margrethe Vestager vicepresidente esecutiva e commissaria alla Concorrenza.

Paolo Gentiloni commissario agli Affari Economici.

Il belga Didier Reynders commissario alla Giustizia.

La francese Sylvie Goulard commissaria al Mercato interno.

Il lussemburghese Nicolas Schmit commissario al Lavoro.

La croata Dubravka Šuica, vicepresidente e commissaria alla Demografia e Democrazia.

Lo spagnolo Josep Borrell vicepresidente e Alto rappresentante per gli Affari esteri.

La svedese Ylva Johansson commissaria agli Affari Interni.

La cipriota Stella Kyriakides commissaria alla Salute.

L'estone Kadri Simson commissaria all'Energia.

Il lituano Virginijus Sinkevicius commissario all'Ambiente e agli Oceani.

La finlandese Jutta Urpilainen commissaria alle Relazioni internazionali.

L'ungherese Laszló Trócsanyi commissario alla Politica di vicinato e ai negoziati per l'allargamento.

Il greco Margaritis Schinas vicepresidente e commissario alla Protezione dello stile di vita europeo.

L'irlandese Phil Hogan commissario al Commercio.

La maltese Helena Dalli commissaria alla Parità di genere.

Il polacco Janusz Wojciechowski commissario all'Agricoltura.

La portoghese Elisa Ferreira commissaria alla Coesione e alle Riforme.

La rumena Rovana Plumb commissaria ai Trasporti.

Lo slovacco Maroš Šefcovic vicepresidente e commissario alle Relazioni interistituzionali.

La bulgara Mariya Gabriel commissaria per i Giovani e l'Innovazione.

L'austriaco Johannes Hahn commissario al Bilancio.

Lo sloveno Janez Lenarcic commissario per la Gestione della crisi.

La ceca Vera Jourova vicepresidente e commissaria alla Trasparenza e ai valori democratici.