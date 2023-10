I raid dell'esercito israeliano su Gaza - Ansa

Sono ripresi gli attacchi su larga scala di Israele su Gaza. “Raggiungeremo Hamas ovunque. Non hanno nessun posto dove nascondersi a Gaza”. Le parole - scandite dal portavoce dell’esercito israeliano, il contrammiraglio Daniel Hagari – definiscono la strategia di Israele: entrare nella Striscia di Gaza e regolare i conti con i militanti di Hamas. A Gaza è trascorsa un’altra notte di terrore, con la Striscia chiusa in una morsa, senza acqua cibo elettricità mentre sono tornate a suonare le sirene nel sud di Israele a Ein Hashlosha e Kissufim, a causa del lancio di razzi da parte dei militanti palestinesi. Sono stati circa 200 gli obiettivi colpiti nella notte dall'aviazione israeliana nell’enclave palestinese. Nel mirino soprattutto Rimal e Khan Yunis. L'esercito israeliano considera i due luoghi “come centri terroristici" privilegiati di Hamas da dove sono diretti “un gran numero di attacchi terroristici contro Israele”. Tra gli obiettivi, ha fatto sapere l’esercito israeliano, molte “residenze operative” di miliziani di Hamas e Jihad islamica. Una guerra totale destinata a fare sempre più vittime. Il numero di palestinesi uccisi a Gaza è salito a 770, tra cui 143 bambini e 105 donne. Il numero dei feriti è di circa 4.000. Morti anche tre giornalisti. Sarebbero invece 1.500 i corpi dei combattenti di Hamas ritrovati dal giorno dell'attacco. Lo Stato ebraico ha ripreso il “pieno controllo” del confine con Gaza. "Nell'ultimo giorno - ha aggiunto - non un singolo terrorista è entrato passando dalla barriera difensiva". L'esercito stima che un piccolo numero di miliziani di Hamas si nasconda ancora in territorio israeliano. Intanto sarà aperto domani il valico di Rafah a Gaza con l'Egitto per i palestinesi che hanno già un permesso di ingresso nel Paese. Lo hanno fatto sapere le autorità di Gaza mentre migliaia di palestinesi aspettano a ridosso del confine per entrare in Egitto. L'Organizzazione mondiale della salute ha chiesto l'apertura di un corridoio umanitario dentro e fuori la Striscia di Gaza, posta sotto assedio totale da parte di Israele.



Soldati israeliani pattugliano il confine con la Striscia di Gaza - Ansa

"Non toccate gli ostaggi"

Uccidere ostaggi "non migliorerà le cose". Lo ha detto un portavoce delle Forze di Difesa Israeliane (Idf), rispondendo ai militanti di Hamas che ieri hanno minacciato di uccidere i prigionieri civili se Israele prendesse di mira Gaza senza preavviso. Secondo l'ambasciatore israeliano all'Onu, vi sarebbero donne e bambini tra i 150 ostaggi nelle mani dei militanti islamici a Gaza. Hamas ha affermato di detenere più di 100 prigionieri, inclusi ufficiali di alto rango dell'esercito israeliano. "Se fanno del male a una di queste nonne o a uno di questi neonati o a uno di questi bambini, le cose non miglioreranno e loro lo sanno", ha detto il tenente colonnello Richard Hecht. L'unità di élite Maglan ha individuato una cellula terroristica nascosta sulla spiaggia di Zikim vicino al confine con la Striscia di Gaza. Un elicottero da combattimento è stato inviato sul posto per colpire la cellula. I terroristi sarebbero stati uccisi.



Sono 124 i soldati uccisi

Sono 124 i soldati e 37 gli agenti di polizia israeliani uccisi da sabato scorso durante gli scontri con i palestinesi, la maggior parte al confine con la Striscia di Gaza. Lo fa sapere l'esercito citato da Times of Israel. Tra questi anche Jonathan Steinberg, comandante della Brigata Nahal e il colonnello Roi Levy, 44 anni, comandante dell'unità Ghost. Le autorità israeliane non hanno riferito il numero esatto delle persone prese in ostaggio, ma l'esercito ha fatto sapere di avere informato oltre 100 famiglie che i loro parenti sono prigionieri di Hamas. Israele sta poi piantando mine a ridosso delle parti in cui la barriera attorno a Gaza è stata abbattuta durante il violento attacco di Hamas di sabato scorso, per bloccare il passaggio verso Israele. Lo ha detto il portavoce militare Daniel Hagari. Centinaia di soldati israeliani che si trovavano a vario titolo in Paesi europei sono stati rimpatriati a bordo di aerei dell'Aeronautica di Israele per poter combattere contro Hamas nella Striscia di Gaza. Lo hanno fatto sapere le stesse Forze di Difesa. Gli aerei da trasporto C-130 e C-130J sono andati in vari Paesi europei per riportare in Israele i soldati, un'operazione realizzata in coordinamento con il ministero degli Esteri.

Palestinesi in quel che resta della loro casa - Reuters

Oltre 137mila gli sfollati palestinesi

L'Unrwa - agenzia dell'Onu per i profughi palestinesi - ha fatto sapere che sono oltre 137.427 gli sfollati a Gaza rifugiatisi in 83 scuole dell'organizzazione. Dall'inizio delle ostilità sono state 4 le scuole 8 le strutture sanitarie a Gaza ad aver subito danni.

Secondo il Ministero dei Lavori Pubblici di Gaza - citato dalle organizzazioni umanitarie - 790 unità abitative sono state distrutte, mentre 5.330 hanno subito gravi danni.

"L'assedio totale è illegale"

L'assedio totale di Israele alla Striscia di Gaza è vietato dal diritto internazionale: lo ha dichiarato il responsabile delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Turk. "L'imposizione di assedi che mettono in pericolo la vita dei civili privandoli di beni essenziali per la loro sopravvivenza è vietata dal diritto internazionale umanitario", si legge in un comunicato di Turk.