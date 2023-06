COMMENTA E CONDIVIDI













Il pluralismo religioso è un principio fondamentale" negli Usa e in India: così Joe Biden nel discorso con cui ha accolto alla Casa Bianca il premier indiano Narendra Modi, criticato da molti per le discriminazioni e le violenze nel suo Paese contro i musulmani e le altre minoranze religiose. "Equità secondo la legge, libertà di espressione, pluralismo religioso e diversità del nostro popolo: questi principi fondamentali hanno resistito e si sono evoluti, anche se hanno affrontato sfide nel corso della storia di ciascuna delle nostre nazioni", ha detto Biden. Con la vostra cooperazione, abbiamo rafforzato il Quad per un Indo Pacifico libero, aperto, sicuro e prospero", ha aggiunto però subito Joe Biden durante la cerimonia di accoglienza parlando di affari.

"Insieme India e Stati Uniti stanno lavorando a stretto contatto per espandere l'assistenza medica, per i cambiamenti climatici e per affrontare le questioni che emergono dall'aggressione russa dell'Ucraina", ha aggiunto il presidente americano nel discorso pronunciato di fronte le migliaia di ospiti, in maggioranza indiani americani, che hanno partecipato alla cerimonia.

Dopo la cerimonia ed i discorsi di saluto dei due leader, Biden e Modi si sono trasferiti nello Studio Ovale per il bilaterale. Poi nella notte italiana era prevista una conferenza stampa congiunta e questo, sottolineano dalla Casa Bianca, è molto importante perché è da quasi un decennio che Modi non accetta di rispondere a domande dei reporter.