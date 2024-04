La Sidney Opera House a lutto per la strage di sabato scorso quando 6 persone sono state accoltellate a morte e altre 12 ferite in un centro commerciale - Reuters

Stava pronunciando un sermone trasmesso in diretta streaming, quando è stato assalito da un uomo armato di coltello. Mar Mari Emmanuel, vescovo della Chiesa assira d'Oriente, è stato accoltellato stamani nella chiesa a Wakeley, in Australia, a circa 30 chilometri da Sidney. L'aggressore è stato arrestato e sembra stia collaborando con gli inquirenti. Nell'attacco sono state ferite altre tre persone, nessuno dei ricoverati è in gravi condizioni. Poiché era in atto una diretta social, è stato trasmesso anche il video dell'aggressione.

La Chiesa assira d'Oriente è di riti siriaco ma non è in comunione con la Chiesa cattolica né con quelle ortodosse. Mar Mari Emmanuel è impegnato attivamente nella pastorale anche al di fuori della sua comunità locale. Cresciuto in ambiente assiro di lingua aramaica, è molto legato alle sue radici culturali.

Non è chiaro se l'accoltellamento possa avere un nesso di emulazione con la strage avvenuta a Sidney sabato scorso, quando un quarantenne ha accoltellato a morte 5 donne e un uomo e ha ferito altre 12 persone, quasi tutte donne, in un centro commerciale. L'assalitore era stato ucciso dagli agenti: si trattava di un uomo con problemi psichiatrici che intendeva "vendicarsi" delle donne.