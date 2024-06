Julian Assange, co-fondatore di WikiLeaks, mentre lascia la Southwark Crown Court a Londra, in Gran Bretagna - ANSA

Julian Assange, il fondatore di Wikileaks, è finalmente libero. Dopo aver trascorso cinque anni nel carcere di massima sicurezza di Belmarsh, vicino a Londra, Assange ha lasciato il Regno Unito il 24 giugno, come ha annunciato la stessa Wikileaks in seguito a un accordo di patteggiamento raggiunto con la giustizia Usa per la vicenda della fuga di notizie riservate sulle violenze commesse dall'esercito Usa in Iraq e Afghanistan.

Una svolta significativa, per un caso che ha polarizzato l'opinione pubblica globale e coinvolto numerosi attivisti a favore della libertà di stampa, legislatori e organizzazioni internazionali. Il giornalista australiano era accusato da Washington di spionaggio, reato che contempla la reclusione fino a vita in un carcere di massima sicurezza.

Secondo il comunicato pubblicato sull'account X di Wikileaks, Assange ha lasciato il carcere dopo avervi trascorso 1.901 giorni in condizioni estremamente restrittive, confinato in una cella di 2 metri per 3 e isolato per 23 ore al giorno. La sua libertà è stata concessa su cauzione dall'Alta Corte di Londra. Nel pomeriggio dello stesso giorno Assange è stato rilasciato all'aeroporto di Stansted, dove si è imbarcato su un aereo e ha lasciato il Regno Unito.

Questo sviluppo della vicenda è il risultato di una campagna globale di pressione e negoziazione che ha visto coinvolti attivisti, politici e le Nazioni Unite. Wikileaks ha sottolineato che l'accordo di dichiarazione di colpevolezza raggiunto con la giustizia americana non è ancora stato formalmente finalizzato. Assange ora si riunirà con la moglie Stella e i loro figli, che hanno conosciuto il padre solo attraverso le sbarre del carcere.

Il governo australiano ha espresso il suo sollievo per la liberazione di Assange, dichiarando che il caso si era «trascinato fin troppo a lungo». Un portavoce ha riferito che Canberra sta fornendo assistenza consolare ad Assange e che il primo ministro Anthony Albanese ha affermato che «non c'era nulla da guadagnare continuando la sua incarcerazione».

Anche Christine Assange, madre di Julian, ha rilasciato una dichiarazione commovente ai media australiani. «Il calvario sta finalmente giungendo al termine», ha detto, esprimendo la sua gratitudine per il sostegno ricevuto e sottolineando l'importanza della diplomazia silenziosa che ha permesso di raggiungere questo risultato. Ha inoltre lamentato che molte persone hanno sfruttato la situazione del figlio per portare avanti i propri programmi, ma ha ringraziato coloro che hanno messo al primo posto il benessere di Julian.

Il caso di Julian Assange ha avuto un impatto profondo sulla politica internazionale, animando un ampio dibattito sui diritti umani e sulla libertà di stampa. Assange era stato accusato dagli Stati Uniti di aver rivelato informazioni riservate di difesa nazionale tramite Wikileaks, un'accusa che ha portato a una lunga battaglia legale e alla sua incarcerazione.

Assange aveva fondato Wikileaks nel 2006, un'organizzazione dedita alla pubblicazione di materiale secretato, ma la ribalta mondiale è stata raggiunta nel 2010 con la diffusione una serie di notizie riservate grazie all'aiuto di Chelsea Manning, ex soldato dell'esercito americano, relative alle relazioni diplomatiche tra Washington e i suoi alleati e in particolare alle violenze commesse dall’esercito americano in Iraq e Afghanistan.

Tra i file c'era il video di un attacco con un elicottero Apache del 2007 da parte delle forze americane a Baghdad che uccise 11 persone, tra cui due giornalisti della Reuters. Il governo degli Stati Uniti avviò un'indagine penale e alla fine Manning è stata condannata e incarcerata, anche se in seguito la sua pena è stata commutata.

La liberazione rappresenta una vittoria per i sostenitori della libertà di stampa e dei diritti umani, ma il futuro rimane incerto. L'accordo di dichiarazione di colpevolezza con la giustizia americana deve ancora essere finalizzato, e molti osservatori seguiranno attentamente i prossimi sviluppi.