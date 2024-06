Julian Assange - Epa

Ecco le tappe fondamentali della vita di Julian Assange e del caso Wikileaks

1971: Nasce il 3 luglio a Townsville, in Australia. Durante la sua infanzia e gioventù, in cui si sposta di posto in posto, frequenta 37 scuole.

Anni '90: diventa un programmatore di computer e sviluppatore di software, con un talento per l'hacking.

2003-2006: studi di fisica e matematica presso l'Università di Melbourne.

2006: fonda wikileaks.org per consentire ai whistleblowers, le gole profonde, di pubblicare documenti sensibili su Internet senza essere rintracciati; si tratta di un sito specializzato nella rivelazione di documenti segreti con, dice Assange, "una decina di persone provenienti dall'ambito dei diritti umani, dei media e dell'alta tecnologia".

Luglio 2010: a partire da luglio, Wikileaks pubblica documenti militari classificati della diplomazia americana e sulle guerre in Afghanistan e in Iraq, rendendo Assange un "nemico pubblico" negli Stati Uniti;

Novembre 2010: i procuratori svedesi emettono un mandato di arresto europeo a carico di Assange per accuse di stupro e violenza sessuale nei confronti di due donne. Lui nega le accuse.

2012: per sfuggire all'estradizione dal Regno Unito, chiede asilo politico all'Ecuador e si rifugia nell'ambasciata del Paese sudamericano a Londra. L'asilo viene concesso nelle settimane successive.

2016: Wikileaks pubblica 20mila e-mail hackerate allo staff elettorale della candidata democratica Usa Hillary Clinton;

19 maggio 2017: i pubblici ministeri svedesi abbandonano l'indagine per stupro. Lo stesso anno, il 12 dicembre, Assange ottiene la cittadinanza dell'Ecuador.

Ottobre 2018: l'avvocato di Wikileaks definisce "disumane" le condizioni di vita di Assange nell'ambasciata; Quito, con cui i rapporti sono ormai tesi, gli impone regole che riguardano in particolare le sue visite e le sue comunicazioni: il loro non rispetto implica il ritiro della protezione diplomatica;

2 aprile 2019: il presidente dell'Ecuador, Lenin Moreno, afferma che Assange ha violato ripetutamente le condizioni del suo asilo.

11 aprile 2019: la polizia britannica entra nell'ambasciata di Quito a Londra e arresta Assange, dicendo che il suo asilo è stato ritirato.