Uno degli impianti nucleari iraniani a Isfahan - Ansa

E' ancora presto per dire se non ci sarà reazione di Teheran. Il tempo dei proclami era ieri, oggi la risposta innescherebbe invece una guerra vera e propria. Ed è quello che entrambi i Paesi non vogliono: uno perché ha gravi crisi interne, crisi economica e un programma nucleare da completare, l'altro perché aprirebbe un altro fronte di guerra dopo sei mesi di bombe e combattimenti a Gaza seguiti al raid del 7 ottobre di Hamas. Stamani il terzo attacco nel giro di meno di venti giorni, paradossalmente, potrebbe chiudere il cerchio di uno scontro a viso aperto, come mai avvenuto in oltre quarant'anni di attacchi sotto copertura, per interposta persona (con i proxy regionali per quanto riguarda Teheran) e con azioni di commando, sotto falsa bandiera o con "vermi elettronici" come quelli condotti in questi anni da Israele e dal suo servizio segreto esterno.

Al punto più alto di una escalation regionale possibile potrebbe essersi creata, infatti, una condizione di "deterrenza dell'indifendibilità". Serve chiaramente una spiegazione. Il parallelo è con quella nucleare: lì la deterrenza si crea con l'armamento estremo reciproco e la consapevolezza che l'attacco devastante di uno coinciderebbe con quello dell'altro, a parità di tecnologia. In questo caso invece si è dimostrato, dall'esecuzione del primo aprile, all'attacco iraniano di sei giorni fa che portato il fuoco per la prima volta nei cieli della Città Santa fino alla risposta di questa notte, che un conflitto tradizionale di "offesa, difesa e rappresaglia" ora è possibile. Che entrambi possono agire alla luce del sole o protetti dal buio nel Paese rivale. Tel Aviv ha dimostrato di poter azzerare il programma atomico degli ayatollah come fatto nel 1981 nell'Operazione Babilonia contro il reattore iracheno di Osirqaq, l'Iran invece di essere in grado di superare le difese (anche se limitatamente) dello Stato ebraico. Ora che è caduta l'ultima barriera. E oltre se si vuole andare, si sa benissimo che cosa succederà: la guerra.

Come in una gigantesca partita a scacchi regionale, i due giocatori sanno che in questo momento, nel giro di un determinato numero di mosse la "patta" è inevitabile. Ecco, oggi siamo in questa situazione. Potrà l'85enne guida suprema Ali Khamenei dimenticare che il suo compleanno è stato macchiato da un attacco (seppure altamente simbolico e in pratica inconsistente) da parte del "regime sionista" e non reagire in una girandole che si avvita su se stessa come una vite di Archimede? Sarà in grado Netanyahu di convincere le ali estreme del suo governo che ora la partita con Teheran va congelata, magari in cambio del via libera mai ammesso da parte americana da Biden, a concentrare lo sforzo finale a Gaza con il blitz a Rafah, dove centinaia di migliaia di palestinesi sono sfollati ma dove secondo l'intelligence israeliana si nasconde tra gli scudi umani anche la leadership di Hamas? Nelle prossime ore una risposta a entrambi i quesiti dovrà arrivare.

Poi si tornerà a parlare del nucleare iraniano che Israele non ammetterà mai possa essere implementato fino alla bomba, della nuova geopolitica che questa situazione sta instaurando nel Medio Oriente, degli equilibri di potere nuovi che si sono creati nel fronte arabo. Poi. Tutto dopo le due domande e le due risposte di Khamenei e Netanyahu.